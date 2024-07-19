Площадь пожара в кафе на М5 «Урал» составила 830 квадратных метров

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Пожар в здании кафе и шиномонтажного сервиса на федеральной трассе М5 «Урал» в Иглинском районе Башкирии потушен к 15:00 19 июля, сообщает МЧС РБ. Огонь охватил помещения на 1 538 км трассы днем в пятницу, 19 июля. Тушение пожара представляло сложность не столько его степенью, сколько площадью. Она составила 830 квадратных метров. В огне никто не пострадал.
— На месте пожара находятся дознаватели и эксперты. Им предстоит установить все причины и обстоятельства происшествия, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Напомним, ранее в соцсетях появились кадры видеозаписи с горящим зданием кафе. Моменты своей работы сняли и пожарные. На кадрах видно, что огонь охватил практически все одноэтажное здание.