Площадь пожара в кафе на М5 «Урал» составила 830 квадратных метров

Пожар в здании кафе и шиномонтажного сервиса на федеральной трассе М5 «Урал» в Иглинском районе Башкирии потушен к 15:00 19 июля, сообщает МЧС РБ. Огонь охватил помещения на 1 538 км трассы днем в пятницу, 19 июля. Тушение пожара представляло сложность не столько его степенью, сколько площадью. Она составила 830 квадратных метров. В огне никто не пострадал.