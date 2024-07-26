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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Фуры сыграли байкером в футбол в Башкирии

Фуры сыграли байкером в футбол в Башкирии

26 июля 2024, 07:35
Фото: соцсети
На краю гибели оказался мотоциклист из Башкортостана из-за внезапно выехавшего большегруза, сообщили Mkset в ГАИ региона.

По данным Госавтоинспекции, случилось ДТП 10 июля на трассе М-5 под Ишимбаем. Водитель «ГАЗели» выезжал со стоянки, не посмотрев по сторонам, «зацепив» в итоге мотоцикл. Байк от удара отбросило к припаркованной на обочине фуре — именно в этот момент по соседней полосе ехал другой грузовик.

Мотоцикл зажало меж двух фур, между тем сам водитель двухколёсного транспортного средства чудом остался цел, как и остальные участники аварии.

Беспечный байкер погубил пассажира в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Кугарчинском районе погиб пассажир мотоцикла, ехавший без средств защиты. За жизнь пострадавшего отчаянно боролись врачи, но спустя час после аварии тот скончался в больнице.

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