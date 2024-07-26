Фуры сыграли байкером в футбол в Башкирии

По данным Госавтоинспекции, случилось ДТП 10 июля на трассе М-5 под Ишимбаем. Водитель «ГАЗели» выезжал со стоянки, не посмотрев по сторонам, «зацепив» в итоге мотоцикл. Байк от удара отбросило к припаркованной на обочине фуре — именно в этот момент по соседней полосе ехал другой грузовик.