Фуры сыграли байкером в футбол в Башкирии

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
По данным Госавтоинспекции, случилось ДТП 10 июля на трассе М-5 под Ишимбаем. Водитель «ГАЗели» выезжал со стоянки, не посмотрев по сторонам, «зацепив» в итоге мотоцикл. Байк от удара отбросило к припаркованной на обочине фуре — именно в этот момент по соседней полосе ехал другой грузовик.
Мотоцикл зажало меж двух фур, между тем сам водитель двухколёсного транспортного средства чудом остался цел, как и остальные участники аварии.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Кугарчинском районе погиб пассажир мотоцикла, ехавший без средств защиты. За жизнь пострадавшего отчаянно боролись врачи, но спустя час после аварии тот скончался в больнице.