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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Дорожная балка преградила путь автомобилистам на трассе М-5

Дорожная балка преградила путь автомобилистам на трассе М-5

24 июля 2024, 14:39
Фото: БашДТП/VK.com
От упавшей металлоконструкции пострадали несколько автомобилей, сообщают пользователи соцсетей.

Упавшая дорожная балка преградила путь автомобилистам, двигавшимся по трассе М-5. В результате проезд в сторону Челябинска оказался недоступен.

По словам очевидцев, падение конструкции произошло в результате проезда под ней грузового автомобиля: её задел самосвал. Вскоре после этого упала на проезжую часть поперёк полос. При падении она задела несколько автомобилей. Никто из пассажиров и водителей, в результате инцидента не пострадал, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу региональной Госавтоинпекции. Мы опубликуем его сразу после получения.

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#Общество#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Автомобилисты#Госавтоинспекция#М-5#Трасса#Челябинск#Дорожная безопасность
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