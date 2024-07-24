Дорожная балка преградила путь автомобилистам на трассе М-5

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Упавшая дорожная балка преградила путь автомобилистам, двигавшимся по трассе М-5. В результате проезд в сторону Челябинска оказался недоступен.
По словам очевидцев, падение конструкции произошло в результате проезда под ней грузового автомобиля: её задел самосвал. Вскоре после этого упала на проезжую часть поперёк полос. При падении она задела несколько автомобилей. Никто из пассажиров и водителей, в результате инцидента не пострадал, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу региональной Госавтоинпекции. Мы опубликуем его сразу после получения.