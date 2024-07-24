Дорожная балка преградила путь автомобилистам на трассе М-5

По словам очевидцев, падение конструкции произошло в результате проезда под ней грузового автомобиля: её задел самосвал. Вскоре после этого упала на проезжую часть поперёк полос. При падении она задела несколько автомобилей. Никто из пассажиров и водителей, в результате инцидента не пострадал, сообщает телеграм-канал Mash Batash.