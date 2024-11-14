Трассу в Башкирии перекрыли из-за гололеда

Posted 14 ноября, 10:00
Published 14 ноября, 10:00
Modified 14 ноября, 11:36
Updated 14 ноября, 11:36
Как стало известно, 14 ноября, с 9:00 до 17:00 движение по трассе Белебей-Приютово было закрыто для пассажирского транспорта. Это решение было принято совместно с ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
— Гололед на дорогах увеличивает вероятность ДТП. Автомобили могут скользить, терять управление и попадать в аварии, — комментируют специалисты.
Как ранее сообщал Mkset, водитель управляя автомобилем КамАЗ, не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.