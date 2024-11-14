Трассу в Башкирии перекрыли из-за гололеда

Как стало известно, 14 ноября, с 9:00 до 17:00 движение по трассе Белебей-Приютово было закрыто для пассажирского транспорта. Это решение было принято совместно с ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании своих поездок.