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Posted 14 ноября, 10:00

Published 14 ноября, 10:00

Modified 14 ноября, 11:36

Updated 14 ноября, 11:36

Трассу в Башкирии перекрыли из-за гололеда

Трассу в Башкирии перекрыли из-за гололеда

14 ноября 2024, 10:00
Фото: 1MI.
В связи с ухудшением погодных условий и образовавшимся гололедом движение по одной из региональных трасс было закрыто, сообщает в четверг, 14 ноября, глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев.

Как стало известно, 14 ноября, с 9:00 до 17:00 движение по трассе Белебей-Приютово было закрыто для пассажирского транспорта. Это решение было принято совместно с ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

— Гололед на дорогах увеличивает вероятность ДТП. Автомобили могут скользить, терять управление и попадать в аварии, — комментируют специалисты.

Как ранее сообщал Mkset, водитель управляя автомобилем КамАЗ, не справился с рулевым управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

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