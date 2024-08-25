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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Первые кадры с места жуткой аварии в Башкирии

Первые кадры с места жуткой аварии в Башкирии

25 августа 2024, 18:03
Фото: МЧС Республики Башкортостан
Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе под Бирском днем в воскресенье, 25 августа, сообщает МЧС Республики Башкортостан.

Пресс-служба МЧС Башкирии разместила в своём онлайн-канале в Telegram первые снимки с места аварии на 188 км трассы «Бирск-Сатка». Она произошла днем в воскресенье, 25 августа, в Мишкинском районе Республики Башкортостан. Там бензовоз въехал в микроавтобус «ГАЗель», который тащил на жестком буксире «Фолькваген». Водитель немецкой легковушки, хоть и оказался в кювете, отделался легким испугом — ни одной серьезной царапины. Чего не скажешь о водителе бензовоза, который получил травмы, и водителе микроавтобуса, который врачи «Медицины катастроф» оказывали помощь прямо на асфальте, чтобы довести пациентку до больницы.

Кадры с места аварии поражают. Микроавтобус просто разорвало. Женщине только чудом повезло выжить. По всей трассе. в том числе встречной полосе движения, разбросаны детали автомобиля. Кузов сорвало шасси. Кабина похожа на смятую фольгу. Досталось и бензовозу, но в сравнении с микроавтобусом он выглядит целым. Авария создала дорожный затор. Причины ДТП предстоит устанавливать автоинспекции.

Подробнее об аварии Mkset сообщал ранее.

Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе в Башкирии
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Фото: МЧС Республики Башкортостан
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