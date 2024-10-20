Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии

Со слов свидетелей ДТП, случился инцидент ранним утром воскресенья, 20 октября, — лося сбили на трассе «недалеко от въезда в город». Утверждается, что погиб лесной житель практически сразу. Водителю отечественной «Нивы» повезло больше — он отделался несколькими порезами.