Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии

Posted 20 октября, 15:31
Published 20 октября, 15:31
Modified 20 октября, 16:16
Updated 20 октября, 16:16
Со слов свидетелей ДТП, случился инцидент ранним утром воскресенья, 20 октября, — лося сбили на трассе «недалеко от въезда в город». Утверждается, что погиб лесной житель практически сразу. Водителю отечественной «Нивы» повезло больше — он отделался несколькими порезами.
— От удара животное скончалось моментально. Водителю осколками посекло руки, — цитирует очевидца Telegram-канал «БашДТП».
Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе под колёсами авто оказался бельчонок — зверька удалось спасти и выходить волонтёрам.