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Posted 20 октября, 15:31

Published 20 октября, 15:31

Modified 20 октября, 16:16

Updated 20 октября, 16:16

Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии

Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии

20 октября 2024, 15:31
Фото: БашДТП / Telegram
Животное спровоцировало серьёзное ДТП под Октябрьским — сообщают очевидцы.

Со слов свидетелей ДТП, случился инцидент ранним утром воскресенья, 20 октября, — лося сбили на трассе «недалеко от въезда в город». Утверждается, что погиб лесной житель практически сразу. Водителю отечественной «Нивы» повезло больше — он отделался несколькими порезами.

— От удара животное скончалось моментально. Водителю осколками посекло руки, — цитирует очевидца Telegram-канал «БашДТП».
В Уфе спасли сбитую машиной белку
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Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе под колёсами авто оказался бельчонок — зверька удалось спасти и выходить волонтёрам.

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