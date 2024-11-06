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Спецоперация

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Ноябрь
Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
6 ноября, 13:48
Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО
31 октября, 13:25
Как смотреть теперь YouTube уфимцам важнее ядерной войны
28 октября, 17:45
Женщины из Башкирии поедут на СВО
28 октября, 14:44
В Башкирии проверят бомбоубежища
19 октября, 06:55
В Уфе срочно переписывают всех военнообязанных
19 октября, 06:54
Боец из Башкирии вернулся из плена ВСУ
19 октября, 04:53
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида
18 октября, 03:25
Казань попала в «план победы» Украины
17 октября, 19:12
Депутат из Башкирии получил по заслугам
16 октября, 16:03
Из-за СВО в Уфе починили канализацию
15 октября, 17:33
Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу
9 октября, 14:46
Путин посмертно наградил уфимца
9 октября, 14:22

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