Минкульт отказался отменять концерт Арбениной в Уфе

Не обошлись без скандалов и новые гастроли Арбениной. Так, СМИ сообщали об отмене выступлений певицы в Омске после протестов казачьей общины. «Совет атаманов», ранее обращавший с соответствующим требованием к губернатору региона, поблагодарил властей Омской области. Между тем региональный Минкульт заявил, что к произошедшему он никакого отношения не имеет.