Минкульт отказался отменять концерт Арбениной в Уфе

Posted 19 ноября, 13:50
Published 19 ноября, 13:50
Modified 19 ноября, 13:52
Updated 19 ноября, 13:52
Напомним, концерт музыкального коллектива запланирован в городе на 16 декабря. Площадкой проведения организаторы выбрали стадион «Уфа-Арена». Стоимость самых дорогих билетов на выступление составляет ₽6,5 тысяч, самые дешёвые обойдутся поклонникам в ₽2,5 тысячи.
Фронтмен коллектива Диана Арбенина ранее оказалась в центре скандала из-за исполнения песни «Не молчи» в начале СВО — её текст многими был истолкован как высказывание против действий российских властей. За этим последовали неоднократные отмены выступлений «Ночных снайперов» в различных городах страны, в том числе в Уфе.
Не обошлись без скандалов и новые гастроли Арбениной. Так, СМИ сообщали об отмене выступлений певицы в Омске после протестов казачьей общины. «Совет атаманов», ранее обращавший с соответствующим требованием к губернатору региона, поблагодарил властей Омской области. Между тем региональный Минкульт заявил, что к произошедшему он никакого отношения не имеет.
Министерство культуры Республики Башкортостан заявило, что планов запрещать концерт у них нет. В пресс-службе ведомства указали на то, что «Уфа-Арена» не подчиняется министерству и является коммерческой площадкой.
— По информации коллег из «Уфа-Арены», на 15 ноября 2024 года решения об отмене или переносе концерта не было, — прокомментировали в ведомстве.