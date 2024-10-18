Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете

Судя по обстановке на фоне, встреча в этот раз проходила не в рабочем кабинете Радия Хабирова. Так или иначе, несмотря на повод визита Путина, о спорте коллеги беседовали совсем немного. Видимо, за вечер, сопровождая Президента, Хабиров успел сказать о форуме всё, что планировал.