mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:12

Published 18 октября, 08:12

Modified 18 октября, 08:36

Updated 18 октября, 08:36

Путин и Хабиров встретились в Уфе

Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете

18 октября 2024, 08:12
Фото: kremlin.ru

Путин и Хабиров встретились в Уфе

Владимир Путин в четверг, 17 октября, нанёс визит в башкирскую столицу для участия в форуме «Россия — спортивная держава» — в завершении поездки глава государства встретился с руководителем региона.

Судя по обстановке на фоне, встреча в этот раз проходила не в рабочем кабинете Радия Хабирова. Так или иначе, несмотря на повод визита Путина, о спорте коллеги беседовали совсем немного. Видимо, за вечер, сопровождая Президента, Хабиров успел сказать о форуме всё, что планировал.

Начал Хабиров с монолога о военнослужащих — участниках спецоперации из Башкортостана.

— Мы, как я и говорил, наших ребят без внимания не оставляем, и, что важно, это внимание не только от государства идёт, это практически вся Республика, все люди, — высказался глава Башкирии.

Коснулся руководитель региона и темы реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. Хабиров также с гордостью рассказал о ходе оказания помощи подшефному городу Красный Луч в Луганской Народной Республике — в частности, глава Башкирии упомянул, что на улицах города уже «начали появляться люди».

Фото: kremlin.ru

Отчитался Хабиров и о социально-экономической ситуации в регионе. Путин высказался о «хороших темпах» развития промышленности в Республике, а также указал на низкий уровень безработицы в Башкирии. Куда больше главу государства интересовала ситуация с сельским хозяйством — урожай региона летом 2024 года попал под угрозу из-за переувлажения почвы вследствие долгих дождей.

Хабиров признал, что из-за погодных неприятностей собрать с полей в этом году удалось куда меньше, чем планировалось — лишь 3,2 млн тонн зерна из прогнозируемых 5 млн. Несмотря на это, Башкирии удалось увеличить урожай свёклы и масличных культур.

От сельского хозяйства Хабиров плавно перешёл к инфраструктуре населённых пунктов — в частности, глава Башкирии упомянул, что в сёлах региона открыто более 2000 фельдшерско-акушерских пунктов. Этой подробностью Путин остался доволен, однако поручил Хабирову обратить внимание на количество специалистов скорой помощи.

В Башкирии оценили урожай жуткого лета
Узнать подробнее
Читайте также:
Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрдДепутат из Башкирии получил по заслугамЧего желают Путину в Башкирии
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Безработица#Владимир Путин#Чиновники#Промышленность#Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скорая помощь#Сельское хозяйство#Салават#Нефтекамск#Урожай#Белорецк#Октябрьский#Зерно#Туймазы#Кумертау#Спецоперация#Белебей#Мелеуз#Инфраструктура#Хабиров#Военнослужащие#Реабилитация#Свёкла#Луганская Народная Республика#Красный Луч
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика