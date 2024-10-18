Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете

Posted 18 октября, 08:12
Published 18 октября, 08:12
Modified 18 октября, 08:36
Updated 18 октября, 08:36
Судя по обстановке на фоне, встреча в этот раз проходила не в рабочем кабинете Радия Хабирова. Так или иначе, несмотря на повод визита Путина, о спорте коллеги беседовали совсем немного. Видимо, за вечер, сопровождая Президента, Хабиров успел сказать о форуме всё, что планировал.
Начал Хабиров с монолога о военнослужащих — участниках спецоперации из Башкортостана.
— Мы, как я и говорил, наших ребят без внимания не оставляем, и, что важно, это внимание не только от государства идёт, это практически вся Республика, все люди, — высказался глава Башкирии.
Коснулся руководитель региона и темы реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий. Хабиров также с гордостью рассказал о ходе оказания помощи подшефному городу Красный Луч в Луганской Народной Республике — в частности, глава Башкирии упомянул, что на улицах города уже «начали появляться люди».
Отчитался Хабиров и о социально-экономической ситуации в регионе. Путин высказался о «хороших темпах» развития промышленности в Республике, а также указал на низкий уровень безработицы в Башкирии. Куда больше главу государства интересовала ситуация с сельским хозяйством — урожай региона летом 2024 года попал под угрозу из-за переувлажения почвы вследствие долгих дождей.
Хабиров признал, что из-за погодных неприятностей собрать с полей в этом году удалось куда меньше, чем планировалось — лишь 3,2 млн тонн зерна из прогнозируемых 5 млн. Несмотря на это, Башкирии удалось увеличить урожай свёклы и масличных культур.
От сельского хозяйства Хабиров плавно перешёл к инфраструктуре населённых пунктов — в частности, глава Башкирии упомянул, что в сёлах региона открыто более 2000 фельдшерско-акушерских пунктов. Этой подробностью Путин остался доволен, однако поручил Хабирову обратить внимание на количество специалистов скорой помощи.