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Posted 31 октября, 18:05

Published 31 октября, 18:05

Modified 31 октября, 21:07

Updated 31 октября, 21:07

Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине

Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине

31 октября 2024, 18:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Ряд украинских медиаресурсов на фоне атаки БПЛА в Уфе заявил о взрывах на одном из региональных предприятий — пишет Telegram-канал «Война с фейками. Башкортостан».

Как передает площадка, по другим Telegram-каналам стали распространять информацию о взрыве на заводе Стерлитамака, не называя конкретного объекта. Между тем экстренные службы и глава Башкирии Радий Хабиров таких данных не подтверждают — по словам руководителя Республики Башкортостан, все три летевших в Башкирию дрона упали на территориях промзон, не нанеся серьёзного ущерба.

Уфу атаковали беспилотники
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Напомним, вечером четверга, 31 октября, Башкортостан атаковали три беспилотника. В связи с этим уфимский аэропорт вместо прекращал свою работу, а на заводах объявили тревогу и эвакуацию. В результате ЧП никто не пострадал. Как заявил Хабиров, на одном из заводов в результате налёта выбило стёкла непроизводственного помещения, на других объектах никакого ущерба не зафиксировали.

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