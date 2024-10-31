Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине

Posted 31 октября, 18:05
Published 31 октября, 18:05
Modified 31 октября, 21:07
Updated 31 октября, 21:07
Как передает площадка, по другим Telegram-каналам стали распространять информацию о взрыве на заводе Стерлитамака, не называя конкретного объекта. Между тем экстренные службы и глава Башкирии Радий Хабиров таких данных не подтверждают — по словам руководителя Республики Башкортостан, все три летевших в Башкирию дрона упали на территориях промзон, не нанеся серьёзного ущерба.
Напомним, вечером четверга, 31 октября, Башкортостан атаковали три беспилотника. В связи с этим уфимский аэропорт вместо прекращал свою работу, а на заводах объявили тревогу и эвакуацию. В результате ЧП никто не пострадал. Как заявил Хабиров, на одном из заводов в результате налёта выбило стёкла непроизводственного помещения, на других объектах никакого ущерба не зафиксировали.