Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине

Напомним, вечером четверга, 31 октября, Башкортостан атаковали три беспилотника. В связи с этим уфимский аэропорт вместо прекращал свою работу, а на заводах объявили тревогу и эвакуацию. В результате ЧП никто не пострадал. Как заявил Хабиров, на одном из заводов в результате налёта выбило стёкла непроизводственного помещения, на других объектах никакого ущерба не зафиксировали.