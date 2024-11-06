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Posted 6 ноября, 13:48

Published 6 ноября, 13:48

Modified 6 ноября, 13:51

Updated 6 ноября, 13:51

Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь

Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь

6 ноября 2024, 13:48
Фото: Алексей Локотченко / Vk.
Пресс-служба башкортостанского парламента в среду, 6 ноября, сообщила подробности исчезновения своего коллеги — Алексея Локотченко, переставшего выходить на связь из зоны боевых действий.

Как сообщал Mkset, народный избранник пропал в конце октября 2024 года. Супруга Локотченко сообщила, что его подразделение попало под обстрел в Суджанском районе Курской области. Вскоре после вести о пропаже Локотченко, в Курултае заявили, что парламентарий был найден живым. Напомним, сам депутат находился в зоне СВО с февраля 2024 года.

В среду, 6 ноября, коллеги Локотченко опубликовали кадры, на которых депутата с ещё одним ранее пропавшим бойцом эвакуируют из зоны боестолкновений.

— Мы возвращаемся. Я думаю, многие уже успели запереживать, нас очень долго не было на связи. Мы были на выполнении боевых задач на территории Курской области, возвращаемся мы эвакуацией… — сказал Локотченко.
Видео: Алексей Локотченко / Vk.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Луганске после жалобы башкортостанскому депутату арестовали военного начальника.

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