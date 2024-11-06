Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь

Posted 6 ноября, 13:48
Published 6 ноября, 13:48
Modified 6 ноября, 13:51
Updated 6 ноября, 13:51
Как сообщал Mkset, народный избранник пропал в конце октября 2024 года. Супруга Локотченко сообщила, что его подразделение попало под обстрел в Суджанском районе Курской области. Вскоре после вести о пропаже Локотченко, в Курултае заявили, что парламентарий был найден живым. Напомним, сам депутат находился в зоне СВО с февраля 2024 года.
В среду, 6 ноября, коллеги Локотченко опубликовали кадры, на которых депутата с ещё одним ранее пропавшим бойцом эвакуируют из зоны боестолкновений.
— Мы возвращаемся. Я думаю, многие уже успели запереживать, нас очень долго не было на связи. Мы были на выполнении боевых задач на территории Курской области, возвращаемся мы эвакуацией… — сказал Локотченко.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Луганске после жалобы башкортостанскому депутату арестовали военного начальника.