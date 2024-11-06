Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь

Как сообщал Mkset, народный избранник пропал в конце октября 2024 года. Супруга Локотченко сообщила, что его подразделение попало под обстрел в Суджанском районе Курской области. Вскоре после вести о пропаже Локотченко, в Курултае заявили, что парламентарий был найден живым. Напомним, сам депутат находился в зоне СВО с февраля 2024 года.