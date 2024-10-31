Уфимский завод эвакуируют по тревоге

Posted 31 октября, 17:03
Published 31 октября, 17:03
Modified 31 октября, 21:05
Updated 31 октября, 21:05
По данным очевидцев, на территории завода слышна сирена. Сотрудников предприятия срочно выводят с производственных площадок. Местные Telegram-каналы утверждают и о тревоге на территории Салаватского комбината. Официальные службы ни о каких ЧП к моменту публикации не сообщали.
Напомним, вечером 31 октября тревогу объявили в небе над Уфой. В аэропорту столицы Башкирии отменили все рейсы. Росавиация сообщила, что такие меры вводятся для обеспечения безопасности.