Уфимский завод эвакуируют по тревоге

По данным очевидцев, на территории завода слышна сирена. Сотрудников предприятия срочно выводят с производственных площадок. Местные Telegram-каналы утверждают и о тревоге на территории Салаватского комбината. Официальные службы ни о каких ЧП к моменту публикации не сообщали.