mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 17:03

Published 31 октября, 17:03

Modified 31 октября, 21:05

Updated 31 октября, 21:05

Уфимский завод эвакуируют по тревоге

Уфимский завод эвакуируют по тревоге

31 октября 2024, 17:03
Фото: 1MI.
Инсайдерские Telegram-каналы утверждают об эвакуации на предприятии «Башнефть-Уфанефтехим» вечером четверга, 31 октября.

По данным очевидцев, на территории завода слышна сирена. Сотрудников предприятия срочно выводят с производственных площадок. Местные Telegram-каналы утверждают и о тревоге на территории Салаватского комбината. Официальные службы ни о каких ЧП к моменту публикации не сообщали.

Напомним, вечером 31 октября тревогу объявили в небе над Уфой. В аэропорту столицы Башкирии отменили все рейсы. Росавиация сообщила, что такие меры вводятся для обеспечения безопасности.

Небо Уфы экстренно закрыли
Узнать подробнее
Читайте также:
Небо Уфы экстренно закрылиЗаключённый из Уфы погиб на СВОВещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧП#Эвакуация#Война#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Спецоперация#СВО#Очевидцы#Белебей#Мелеуз#БПЛА#Тревога#Сирена#Атака#Дрон#Инциденты#Росавиация#Telegram-каналы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика