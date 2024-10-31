Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА

Posted 31 октября, 17:37
Published 31 октября, 17:37
Modified 31 октября, 21:07
Updated 31 октября, 21:07
По информации руководства уфимской гавани, запрет на выпуск и прием воздушных судов был отменён к 22:00 по местному времени. Штатная работа аэропорта восстановлена. По даным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, ближайший вылет с аэродрома запланирован на 00:13 1 ноября.
Напомним, в четверг, 31 октября, Башкирия подверглась атаке трёх беспилотников. Как заявил глава региона Радий Хабиров, все дроны упали на территориях промышленных предприятий, принеся минимальный ущерб. В связи с ЧП на заводах Уфы и Салавата провели эвакуации, а аэропорт столицы Башкирии временно отменил все рейсы.