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Posted 31 октября, 17:37

Published 31 октября, 17:37

Modified 31 октября, 21:07

Updated 31 октября, 21:07

Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА

Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА

31 октября 2024, 17:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
В воздушной гавани башкирской столицы в четверг, 31 октября, сняли все ограничения, введённые из-за тревоги — сообщили на ресурсах аэропорта им. Мустая Карима.

По информации руководства уфимской гавани, запрет на выпуск и прием воздушных судов был отменён к 22:00 по местному времени. Штатная работа аэропорта восстановлена. По даным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, ближайший вылет с аэродрома запланирован на 00:13 1 ноября.

Уфу атаковали беспилотники
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Напомним, в четверг, 31 октября, Башкирия подверглась атаке трёх беспилотников. Как заявил глава региона Радий Хабиров, все дроны упали на территориях промышленных предприятий, принеся минимальный ущерб. В связи с ЧП на заводах Уфы и Салавата провели эвакуации, а аэропорт столицы Башкирии временно отменил все рейсы.

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