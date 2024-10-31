Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА

По информации руководства уфимской гавани, запрет на выпуск и прием воздушных судов был отменён к 22:00 по местному времени. Штатная работа аэропорта восстановлена. По даным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, ближайший вылет с аэродрома запланирован на 00:13 1 ноября.