Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе

Posted 7 ноября, 16:26
Published 7 ноября, 16:26
Modified 7 ноября, 19:03
Updated 7 ноября, 19:03
Ранее, как сообщал Mkset, в уфимском микрорайоне Черниковка произошла крупная авария с грузовым поездом — с рельс в результаты ЧП съехали 22 вагона с углём. Правоохранители позже отчитались о задержании 31-летнего уроженца Донецкой области. Следствие заявляет, что инцидент случился в результате его диверсии, которую он выполнил якобы по заданию спецслужб Украины.
Согласно постановлению суда, мужчина пробудет под стражей в СИЗО как минимум два месяца — до 5 января 2025 года, после чего состоится ещё одно заседание.