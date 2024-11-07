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Posted 7 ноября, 16:26

Published 7 ноября, 16:26

Modified 7 ноября, 19:03

Updated 7 ноября, 19:03

Диверсанта арестовали в Уфе

Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе

7 ноября 2024, 16:26
Фото: 1MI.

Диверсанта арестовали в Уфе

Кировский райсуд башкирской столицы в четверг, 7 ноября, избрал меру пресечения мужчине, устроившего взрыв на объекте РЖД в городе — сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Ранее, как сообщал Mkset, в уфимском микрорайоне Черниковка произошла крупная авария с грузовым поездом — с рельс в результаты ЧП съехали 22 вагона с углём. Правоохранители позже отчитались о задержании 31-летнего уроженца Донецкой области. Следствие заявляет, что инцидент случился в результате его диверсии, которую он выполнил якобы по заданию спецслужб Украины.

Известны новые подробности о диверсии на железной дороге в Уфе
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Согласно постановлению суда, мужчина пробудет под стражей в СИЗО как минимум два месяца — до 5 января 2025 года, после чего состоится ещё одно заседание.

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