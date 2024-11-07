Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе

Ранее, как сообщал Mkset, в уфимском микрорайоне Черниковка произошла крупная авария с грузовым поездом — с рельс в результаты ЧП съехали 22 вагона с углём. Правоохранители позже отчитались о задержании 31-летнего уроженца Донецкой области. Следствие заявляет, что инцидент случился в результате его диверсии, которую он выполнил якобы по заданию спецслужб Украины.