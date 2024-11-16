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Posted 16 ноября, 16:25

Published 16 ноября, 16:25

Modified 16 ноября, 16:27

Updated 16 ноября, 16:27

На СВО погиб 19-летний башкортостанец

Вчерашний школьник из Башкирии погиб на СВО

16 ноября 2024, 16:25
Фото: Олег Астахов / Telegram.

На СВО погиб 19-летний башкортостанец

В зоне спецоперации получил смертельное ранение уроженец Кумертау Владислав Брезицкий — сообщил мэр города Олег Астахов на личных ресурсах в субботу, 16 ноября.

В день публикации состоялся и траурный митинг — прощание с бойцом. На момент гибели, как указал чиновник, Брезицкому было всего 19 лет.

Некролог гласит, что молодой человек был призван на срочную службу в 2024 году и тогда же подписал контракт с Минобороны. Дальнейшую службу проходил в качестве гранатомётчика. Погиб Брезицкий в ходе боёв 31 октября.

Эвакуация из-за беспилотников в Уфе — что это было
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Ранее Mkset сообщал об эвакуации на нефтяных предприятиях в Башкирии — на объектах утром пятницы, 15 ноября, объявили тревогу из-за угрозы атаки беспилотников.

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