Вчерашний школьник из Башкирии погиб на СВО

Posted 16 ноября, 16:25
Published 16 ноября, 16:25
Modified 16 ноября, 16:27
Updated 16 ноября, 16:27
В день публикации состоялся и траурный митинг — прощание с бойцом. На момент гибели, как указал чиновник, Брезицкому было всего 19 лет.
Некролог гласит, что молодой человек был призван на срочную службу в 2024 году и тогда же подписал контракт с Минобороны. Дальнейшую службу проходил в качестве гранатомётчика. Погиб Брезицкий в ходе боёв 31 октября.
Ранее Mkset сообщал об эвакуации на нефтяных предприятиях в Башкирии — на объектах утром пятницы, 15 ноября, объявили тревогу из-за угрозы атаки беспилотников.