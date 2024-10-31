В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье

Posted 31 октября, 15:53
Published 31 октября, 15:53
Modified 31 октября, 20:55
Updated 31 октября, 20:55
К уже имеющимся мерами поддержки добавятся скидки на приобретение квартир в городе. Действует льгота для жителей Уфы, заключивших контракт с Минобороны. Сумма скидки составляет ₽500 000. Воспользоваться ей военнослужащие могут до конца 2024 года.
Администрация Уфы разъяснила также порядок получения льготы — боец должен самостоятельно отправить застройщику документы о заключении контракта, а также специальный купон, который выдаётся в уфимской мэрии.
Ещё одно условие получения скидки — контракт должен быть заключён с 1 ноября по 31 декабря 2024 годав одном из военкоматов Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкортостана Радий Хабиров объявил 2025 год в регионе Годом поддержки бойцов спецоперации, а также их семей.