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Posted 31 октября, 15:53

Published 31 октября, 15:53

Modified 31 октября, 20:55

Updated 31 октября, 20:55

В Уфе ввели новую льготу для бойцов СВО

В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье

31 октября 2024, 15:53
Фото: 1MI.

В Уфе ввели новую льготу для бойцов СВО

Сюжет
Радий Хабиров
Власти столицы Башкирии договорились с застройщиками о новой льготе для военнослужащих, отчитались на ресурсах городской мэрии в четверг, 31 октября.

К уже имеющимся мерами поддержки добавятся скидки на приобретение квартир в городе. Действует льгота для жителей Уфы, заключивших контракт с Минобороны. Сумма скидки составляет ₽500 000. Воспользоваться ей военнослужащие могут до конца 2024 года.

Администрация Уфы разъяснила также порядок получения льготы — боец должен самостоятельно отправить застройщику документы о заключении контракта, а также специальный купон, который выдаётся в уфимской мэрии.

Ещё одно условие получения скидки — контракт должен быть заключён с 1 ноября по 31 декабря 2024 годав одном из военкоматов Уфы.

Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкортостана Радий Хабиров объявил 2025 год в регионе Годом поддержки бойцов спецоперации, а также их семей.

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