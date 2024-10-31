В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье

К уже имеющимся мерами поддержки добавятся скидки на приобретение квартир в городе. Действует льгота для жителей Уфы, заключивших контракт с Минобороны. Сумма скидки составляет ₽500 000. Воспользоваться ей военнослужащие могут до конца 2024 года.