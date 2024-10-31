Небо Уфы экстренно закрыли

Posted 31 октября, 16:27
Published 31 октября, 16:27
Modified 31 октября, 20:57
Updated 31 октября, 20:57
О причинах экстренных мер ведомство не уточняет. В сообщении лишь говорится, что ограничения была введены «для обеспечения безопасности». Действуют они с 19:50 по местному времени.
Не исключено, что закрыть небо над Уфой могли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют также источники Telegram-канала radarrussia.
Практически все рейсы на онлайн-табло аэропорта им. Мустая Карима перенесены на более позднее время.
Ранее, как сообщал Mkset, власти Башкирии распорядились провести инвентаризацию всех бомбоубежищ на территории региона до конца 2024 года.