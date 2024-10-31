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Posted 31 октября, 16:27

Published 31 октября, 16:27

Modified 31 октября, 20:57

Updated 31 октября, 20:57

Небо Уфы экстренно закрыли

Небо Уфы экстренно закрыли

31 октября 2024, 16:27
Фото: 1MI.
Работу воздушной гавани столицы Башкирии полностью остановили вечером четверга, 31 октября, об этом сообщается на ресурсах Росавиации.

О причинах экстренных мер ведомство не уточняет. В сообщении лишь говорится, что ограничения была введены «для обеспечения безопасности». Действуют они с 19:50 по местному времени.

Не исключено, что закрыть небо над Уфой могли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют также источники Telegram-канала radarrussia.

Практически все рейсы на онлайн-табло аэропорта им. Мустая Карима перенесены на более позднее время.

В Башкирии проверят бомбоубежища
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Ранее, как сообщал Mkset, власти Башкирии распорядились провести инвентаризацию всех бомбоубежищ на территории региона до конца 2024 года.

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