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Posted 19 октября, 04:53

Published 19 октября, 04:53

Modified 19 октября, 04:55

Updated 19 октября, 04:55

Боец из Башкирии вернулся из плена ВСУ

Боец из Башкирии вернулся из плена ВСУ

19 октября 2024, 04:53
Фото: 1MI
Очередной российско-украинский обмен военнопленными состоялся в пятницу, 18 октября — проинформировали на ресурсах Минобороны РФ.

Из сообщения МО следует, что проводился обмен по формуле «95 на 95». Сейчас, согласно данным ведомства, освобождённые военнослужащие ВС РФ пребывают в Беларуси, где с ними работают медицинские специалисты, в том числе психологического профиля. Бойцам также дали возможность связаться с родственниками. Известно, что содействие в переговорах оказывали Объединённые Арабские Эмираты.

Портал «Наш выход» опубликовал список освобождённых военнопленных из 95 имен. По данным ресурса, среди них есть один житель Башкирии — 20-летний Динислам Н. Р.

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