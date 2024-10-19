Боец из Башкирии вернулся из плена ВСУ

Из сообщения МО следует, что проводился обмен по формуле «95 на 95». Сейчас, согласно данным ведомства, освобождённые военнослужащие ВС РФ пребывают в Беларуси, где с ними работают медицинские специалисты, в том числе психологического профиля. Бойцам также дали возможность связаться с родственниками. Известно, что содействие в переговорах оказывали Объединённые Арабские Эмираты.