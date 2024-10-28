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Posted 28 октября, 17:45

Published 28 октября, 17:45

Modified 28 октября, 17:52

Updated 28 октября, 17:52

Как смотреть теперь YouTube уфимцам важнее ядерной войны

Как смотреть теперь YouTube уфимцам важнее ядерной войны

28 октября 2024, 17:45
Фото: 1MI
Аналитики выяснили, какие темы сильнее всего тревожат россиян — в том числе, уфимцев — в III квартале 2024 года, результатами исследования поделился с Mkset портал «Пульс.КРОС».

При составлении рейтинга наиболее волнующих тем специалисты основывались на анализе СМИ и социальных сетей.

Так, сильнее всего россиян тревожит ситуация в Курской области, где с августа ведутся бои с армией Украины. На втором месте у жителей России — замедление YouTube. Напомним, сбои в работе хостинга на территории РФ у большинства крупных провайдеров наблюдается с лета 2024 года.

Далее по убывающей тревожат россиян мигранты, налёты беспилотников, киберпреступность, угроза ядерной войны и эскалация конфронтации с НАТО, квадроберы, запрет чайлдфри, развод «Шамана», а также электросамокатчики.

В Башкирии проверят бомбоубежища
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии распорядились проверить все бомбоубежища региона — специалистам дали время на инвентаризацию сооружений гражданской обороны до конца 2024 года.

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