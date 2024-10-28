Как смотреть теперь YouTube уфимцам важнее ядерной войны

Так, сильнее всего россиян тревожит ситуация в Курской области, где с августа ведутся бои с армией Украины. На втором месте у жителей России — замедление YouTube. Напомним, сбои в работе хостинга на территории РФ у большинства крупных провайдеров наблюдается с лета 2024 года.