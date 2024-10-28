Как смотреть теперь YouTube уфимцам важнее ядерной войны

Posted 28 октября, 17:45
Published 28 октября, 17:45
Modified 28 октября, 17:52
Updated 28 октября, 17:52
При составлении рейтинга наиболее волнующих тем специалисты основывались на анализе СМИ и социальных сетей.
Так, сильнее всего россиян тревожит ситуация в Курской области, где с августа ведутся бои с армией Украины. На втором месте у жителей России — замедление YouTube. Напомним, сбои в работе хостинга на территории РФ у большинства крупных провайдеров наблюдается с лета 2024 года.
Далее по убывающей тревожат россиян мигранты, налёты беспилотников, киберпреступность, угроза ядерной войны и эскалация конфронтации с НАТО, квадроберы, запрет чайлдфри, развод «Шамана», а также электросамокатчики.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии распорядились проверить все бомбоубежища региона — специалистам дали время на инвентаризацию сооружений гражданской обороны до конца 2024 года.