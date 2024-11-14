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Posted 14 ноября, 17:00

Published 14 ноября, 17:00

Modified 14 ноября, 19:48

Updated 14 ноября, 19:48

Арестованный директор «Газпром нефтехим Салават» отправился на СВО

Арестованный директор «Газпром нефтехим Салават» отправился на СВО

14 ноября 2024, 17:00
Фото: 1MI.
Предприниматель Айрат Каримов заключил контракт с Минобороны России — об этом местные СМИ заявляют, ссылаясь на защиту бизнесмена.

Напомним, весной 2023 года Каримов — бывший руководитель «Газпром нефтехим Салават» — был задержан правоохранительными органами. Официально причины ареста не афишируются, однако ряд источников утверждает, что на экс-директора предприятия завели уголовное дело о присвоении имущества компании.

Поскольку Каримов отправился служить на СВО, разбирательства будут приостановлены. Между тем защита заявляет, что решение подсудимого связано не с желанием избежать правосудия, а продиктовано исключительно патриотическим рвением.

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Ранее Mkset сообщал о том, что руководство Следственного комитета заинтересовалось расследованием вандализма в отношении стенда героев в Уфе.

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