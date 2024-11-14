Арестованный директор «Газпром нефтехим Салават» отправился на СВО

Posted 14 ноября, 17:00
Published 14 ноября, 17:00
Modified 14 ноября, 19:48
Updated 14 ноября, 19:48
Напомним, весной 2023 года Каримов — бывший руководитель «Газпром нефтехим Салават» — был задержан правоохранительными органами. Официально причины ареста не афишируются, однако ряд источников утверждает, что на экс-директора предприятия завели уголовное дело о присвоении имущества компании.
Поскольку Каримов отправился служить на СВО, разбирательства будут приостановлены. Между тем защита заявляет, что решение подсудимого связано не с желанием избежать правосудия, а продиктовано исключительно патриотическим рвением.
Ранее Mkset сообщал о том, что руководство Следственного комитета заинтересовалось расследованием вандализма в отношении стенда героев в Уфе.