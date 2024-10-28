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Posted 28 октября, 14:44

Published 28 октября, 14:44

Modified 28 октября, 14:46

Updated 28 октября, 14:46

Женщин из Башкирии отправят на СВО

Женщин из Башкирии отправят на СВО

28 октября 2024, 14:44
Фото: 1MI
Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал создание отрядов из представительниц прекрасной половины человечества для отправки в зону боевых действий — новую инициативу руководитель региона обсуждал с подчинёнными в понедельник, 28 октября.

Группы женщин-волонтёров, согласно задумке, смогут ездить в зону проведения спецоперации для оказания медицинской помощи раненным военнослужащим.

Власти региона отметили, что многие женщины отправляются в военные госпитали и без подобных мер, однако делают это хаотично, рискуя собой. Указал Хабиров и на то, что неоднократно к нему обращались с подобными просьбами родственники бойцов.

Для документального оформления инициативы власти Башкирии хотят выйти на главное медицинское управление Минобороны РФ, а также правительство Луганской Народной Республики — напомним, на территории региона расположен подшефный Башкортостану город Красный Ключ. Главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов заявил, что при выезде в военные госпитали женщины смогут позже претендовать на статусы ветеранов боевых действий.

Уфу украсят портретами бойцов СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии появится больше билбордов с портретами военнослужащих-уроженцев Республики.

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