Женщин из Башкирии отправят на СВО

Posted 28 октября, 14:44
Published 28 октября, 14:44
Modified 28 октября, 14:46
Updated 28 октября, 14:46
Группы женщин-волонтёров, согласно задумке, смогут ездить в зону проведения спецоперации для оказания медицинской помощи раненным военнослужащим.
Власти региона отметили, что многие женщины отправляются в военные госпитали и без подобных мер, однако делают это хаотично, рискуя собой. Указал Хабиров и на то, что неоднократно к нему обращались с подобными просьбами родственники бойцов.
Для документального оформления инициативы власти Башкирии хотят выйти на главное медицинское управление Минобороны РФ, а также правительство Луганской Народной Республики — напомним, на территории региона расположен подшефный Башкортостану город Красный Ключ. Главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов заявил, что при выезде в военные госпитали женщины смогут позже претендовать на статусы ветеранов боевых действий.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии появится больше билбордов с портретами военнослужащих-уроженцев Республики.