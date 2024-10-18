Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида

Posted 18 октября, 03:25
Published 18 октября, 03:25
Modified 18 октября, 03:25
Updated 18 октября, 03:25
Напомним, трагическая история, прогремевшая на всю Россию, произошла в небольшом населённом пункте — деревне Киргиз-Мияки — в феврале 2023 года. Молодой человек, которому на тот момент было 22 года, тяжело переживал расставание со своей возлюбленной: масла в огонь подливала и весть о том, что бывшая подруга уже вступила в новые отношения.
Движимый жаждой мести объекту неразделённой любви, юноша жестоко расправился с парочкой с помощью молотка и ножа. Известно, что самой погибшей школьнице было всего 16 лет, а убитому парню — 20. Возвращаясь с места происшествия, уже пьяный преступник попал в аварию, результатом которой стала гибель ещё одного человека. Убийце спустя более 12 месяцев после трагедии — в марте 2024 года — дали 20 лет тюрьмы.
Однако уже в сентябре 2024 года стало известно, что преступник вышел на свободу. Избежал наказания он благодаря участию в СВО — там он в ходе боёв получил ранение, с которым дальнейшая служба стала невозможной.
Сейчас, по рассказам жителей села Киргиз-Мияки, убийца уже вновь обосновался в деревне и даже посещает различные тусовки, «пугая местную молодёжь» своим присутствием.
Со своей возлюбленной будущий убийца познакомился через «ВКонтакте» ещё летом 2021 года — от милых переписок молодые люди быстро перешли к личным встречам, а позже поняли, что их вместе свела сама судьба. Впрочем, счастью было отведено не так много времени — уже спустя год парень совершил попытку самоубийства. В документе суда говорится, что на отчаянный шаг его толкнули «неприятные вещи», которые молодому человеку сообщили о его девушке. Какие конкретно подробности о жизни возлюбленной заставили его так поступить — служители Фемиды не указывают. Впрочем, «инцидент», судя по всему тогда удалось замять, пара в итоге помирилась.
За пару суток до злополучного дня, когда оборвалась жизнь девушки, между ней и парнем разгорелась очередная ссора — перепалка вскоре переросла в рукоприкладство.
— В ходе выяснения отношений [потерпевшая] несколько раз ударила его. Не сдержавшись, он ударил ее в ответ, — говорится в документе суда.
Через два дня герой публикации решился поговорить с девушкой и отправился к её дому, однако там он застал её сидящей в машине с незнакомым парнем. Увидев юношу, пара поспешила уехать с места. Предполагаемого нового «ухажёра» своей возлюбленной сельчанин позже нашёл через соцсети, однако тот на вопросы собеседника отвечать не стал.
Сама девушка вскоре всё же увиделась с парнем и заявила, что молодой человек всего лишь подвозил её. Сказанное, однако, оказалось ложью — вечером того же дня сельчанин решил в одиночестве прогуляться по парку и застал возлюбленную целующейся с тем же парнем. Съездив домой, подсудимый вернулся и расправился с девушкой и её новым бойфрендом.
— Испытывая ревность, злость и обиду, он вернулся домой, зашел в сарай, взял нож и приехал обратно. Он подошел к автомашине ВАЗ 2107, открыл водительскую дверь и не менее 4 раз ударил ножом <…> Затем он обошел машину, открыл пассажирскую дверь и не менее 3 раз ударил ножом [девушку] — гласит приговор суда.
В документе также указано, что по пути с места преступления парень решил покончить с собой. Важно отметить — с устроенной им аварией эта мысль не связана.
Из материалов уголовного дела можно сделать ясный вывод о склонности подсудимого к суицидам и явно неустойчивой психике — тем не менее, по какой-то причине, этот факт не стал препятствием для отправки парня на СВО.
Чтобы разобраться, каким требованиям должны соответствовать заключённые для военной службы, Mkset поговорил с юристом Романом Алымовым.
Есть несколько обязательных условий для заключения осужденным контракта на военную службу и его отправки на СВО. Эти же условия применяются к подсудимым и подследственным.
Осуждённый должен добровольно согласиться на заключение контракта, согласие должно быть зафиксировано в письменной форме. Обычно оно оформляется заявлением с текстом применимых статей УК и УПК, в которое осужденный вписывает своё ФИО, «желаю» или «не желаю» в графе о заключении контракта и ставит подпись.
Есть преступления, при которых контракт невозможен. Это ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незаконный экспорт вооружений, контрабанда денег, террористические преступления, длинный список преступлений против общественной безопасности, государственная измена, шпионаж, мятеж, диверсия, другие преступления против основ конституционного строя, организация незаконной миграции, геноцид, экоцид и наемничество.
Нужно согласие командования воинской части, то есть военкомата. Уголовно-процессуальное законодательство не запрещает военкомату отказывать по своему усмотрению, в том числе исходя из фабулы дела или любых других критериев. Гражданин подходит — военкомат согласие дает. Не подходит — согласия не будет.
Должны соблюдаться формальные требования по состоянию здоровья. Если гражданин не годен к военной службе, в т. ч. в силу возраста, — он не может заключить контракт. В перечне заболеваний, которые препятствуют военной службе, есть психиатрические. Для их выявления проводится медицинское освидетельствование («медкомиссия»).
Так могли ли человека, совершившего попытку суицида и планировавшего ещё одну, отправить служить по ошибке? Своё мнение на этот счёт выразил адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Сила Слова» Виталий Кацко.
По мнению юриста, о вменяемости героя публикации говорит его содержание в исправительной колонии — будь он психически болен, отбывать срок парня бы явно не отправили.
Все осужденные по особо тяжким статьям против жизни и здоровья проходили судебно-психиатрические экспертизы на предмет вменяемости. В случае признания невменяемым таким обвиняемым назначают принудительные меры медицинского характера. В нашем случае осужденный отбывает наказание в ИК, следовательно, он вменяемый.
Например, попытка суицида в ИК — это способ отстаивания своих прав. Поэтому попытка — это не всегда желание закончить свою жизнь, в большинстве случаях это привлечение внимания к своей проблеме. Ограничений на подписание контракта по данному обстоятельству нет. Наш случай как раз примерно из этой категории.
Все осуждённые которые заключаются контракт находятся в специальных подразделениях Шторм Z, где, как правило, более высокий уровень контроля, боекомплект выдаёт только перед штурмом, при очень высокой дисциплине.