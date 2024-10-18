Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида

Со своей возлюбленной будущий убийца познакомился через «ВКонтакте» ещё летом 2021 года — от милых переписок молодые люди быстро перешли к личным встречам, а позже поняли, что их вместе свела сама судьба. Впрочем, счастью было отведено не так много времени — уже спустя год парень совершил попытку самоубийства. В документе суда говорится, что на отчаянный шаг его толкнули «неприятные вещи», которые молодому человеку сообщили о его девушке. Какие конкретно подробности о жизни возлюбленной заставили его так поступить — служители Фемиды не указывают. Впрочем, «инцидент», судя по всему тогда удалось замять, пара в итоге помирилась.