Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО

В указе говорится, что 2025 год в Башкирии встретят и проведут как «Год поддержки участников СВО и членов их семей». С конкретными мероприятиями, связанными с этим решением, власти пока не определились — составить необходимый план и набрать членов оргкомитета поручили региональному Кабмину. Кроме того, Радий Хабиров поручил правительству определиться с источниками финансирования этих целей.