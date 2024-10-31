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Posted 31 октября, 13:25

Published 31 октября, 13:25

Modified 31 октября, 13:27

Updated 31 октября, 13:27

Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО

Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО

31 октября 2024, 13:25
Фото: 1MI.
Глава Башкортостана подписал указ о том, чему будет посвящён 2025 год в регионе — соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, руководитель Республики подписал в четверг, 31 октября.

В указе говорится, что 2025 год в Башкирии встретят и проведут как «Год поддержки участников СВО и членов их семей». С конкретными мероприятиями, связанными с этим решением, власти пока не определились — составить необходимый план и набрать членов оргкомитета поручили региональному Кабмину. Кроме того, Радий Хабиров поручил правительству определиться с источниками финансирования этих целей.

Муниципальным чиновникам разошлют рекомендации, в которых им будет предложено провести те же процедуры на уровне их районов и городов.

Женщины из Башкирии поедут на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии решили начать создавать женские добровольческие отряды для отправки их в военные госпитали — оказывать помощь раненным участникам боевых действий.

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