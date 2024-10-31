Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО

Posted 31 октября, 13:25
Published 31 октября, 13:25
Modified 31 октября, 13:27
Updated 31 октября, 13:27
В указе говорится, что 2025 год в Башкирии встретят и проведут как «Год поддержки участников СВО и членов их семей». С конкретными мероприятиями, связанными с этим решением, власти пока не определились — составить необходимый план и набрать членов оргкомитета поручили региональному Кабмину. Кроме того, Радий Хабиров поручил правительству определиться с источниками финансирования этих целей.
Муниципальным чиновникам разошлют рекомендации, в которых им будет предложено провести те же процедуры на уровне их районов и городов.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии решили начать создавать женские добровольческие отряды для отправки их в военные госпитали — оказывать помощь раненным участникам боевых действий.