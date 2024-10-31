Уфу атаковали беспилотники

Posted 31 октября, 17:13
Published 31 октября, 17:13
Modified 31 октября, 21:06
Updated 31 октября, 21:06
Со слов руководителя Республики Башкортостан, целью атаки являются топливно-энергетические предприятия Башкирии. Хабиров упомянул о трёх беспилотниках. Источники Mkset допускают, что как минимум один из них — самолётного типа.
Ранее очевидцы сообщали о тревоге на предприятиях Уфы и Салавата. По данным Росавиации, в аэропорту Уфы перенесли все рейсы.
Как заявил Хабиров, атака к данному моменту предотвращена — один беспилотник упал «на территории одного из предприятий» без указания города, нанеся ущерб в виде выбитых стёкол в одном из помещений. Ещё два дрона также упали «в промзоне» без серьёзных последствий. Глава региона также утверждает, что предприятия функционируют в штатном режиме.