Уфу атаковали беспилотники

Как заявил Хабиров, атака к данному моменту предотвращена — один беспилотник упал «на территории одного из предприятий» без указания города, нанеся ущерб в виде выбитых стёкол в одном из помещений. Ещё два дрона также упали «в промзоне» без серьёзных последствий. Глава региона также утверждает, что предприятия функционируют в штатном режиме.