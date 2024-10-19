В Башкирии проверят бомбоубежища

Работы коснутся 61 муниципалитета Башкирии — время отведено до 28 декабря 2024 года. Из документа следует, что контроль за проверкой возложили на Ирека Сагитова — вице-премьера региона в статусе «исполняющего обязанности». Методическую помощь при проверке учреждений будет оказывать также МЧС.