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Posted 19 октября, 06:55

Published 19 октября, 06:55

Modified 19 октября, 06:57

Updated 19 октября, 06:57

В Башкирии проверят бомбоубежища

В Башкирии проверят бомбоубежища

19 октября 2024, 06:55
Фото: 1MI
Власти Башкортостана распорядились провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны — гласит правительственный документ за октябрь 2024 года.

В распоряжении башкортостанского Кабмина говорится о создании комиссии, которая займётся проверкой убежищ, а также утверждении порядка инвентаризации сооружений.

Работы коснутся 61 муниципалитета Башкирии — время отведено до 28 декабря 2024 года. Из документа следует, что контроль за проверкой возложили на Ирека Сагитова — вице-премьера региона в статусе «исполняющего обязанности». Методическую помощь при проверке учреждений будет оказывать также МЧС.

В пакете из Wildberries нашли бомбу в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии нашли бомбу в пакете маркетплейса Wildberries.

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