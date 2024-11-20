Куда бежать: карта бомбоубежищ в Уфе

Не стоит забывать и о том, что Башкортостан уже несколько раз становился целью для беспилотников. Напомним, 31 октября 2024 года в промзоне Уфы упали сразу три БПЛА. Тогда ущерб, к счастью, ограничился разбитым окном в корпусе одного из промышленных объектов. Среди сотрудников предприятия и других людей никто не пострадал. Первая атака беспилотника на Башкирию произошла в мае 2024 года — в День Победы. Тогда дрон влетел в установку компании «Газпром нефтехим Салават», вызвав задымление.