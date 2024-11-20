Куда бежать: карта бомбоубежищ в Уфе

Posted 20 ноября, 14:56
Published 20 ноября, 14:56
Modified 20 ноября, 16:41
Updated 20 ноября, 16:41
Дальность поставляемых Украине боеприпасов зависит от модификаций ракет. Так, англо-французские Storm Shadow в базовой версии могут пролететь 250 км. В других версиях они способны на гораздо большее — до 560 км. Американские ракеты ATACMS же могут пролететь от 160 до 300 км.
Так или иначе, до Уфы и Башкортостана ударить не получится даже в самых худших сценариях с максимально дальнобойными ракетами и с самых близких к линии соприкосновения позиций.
Так или иначе, сооружения гражданской обороны используются не только для защиты от ракет и авиаударов — большую часть современной истории России акцент их использования был смещён на техногенные катастрофы.
Кроме того, власти Башкирии всё же продолжают уделять внимание убежищам и проводить инвентаризацию сооружений гражданской защиты. Так, до конца 2024 года чиновники удостоверятся в состоянии всех бомбоубежищ на территории региона.
Не стоит забывать и о том, что Башкортостан уже несколько раз становился целью для беспилотников. Напомним, 31 октября 2024 года в промзоне Уфы упали сразу три БПЛА. Тогда ущерб, к счастью, ограничился разбитым окном в корпусе одного из промышленных объектов. Среди сотрудников предприятия и других людей никто не пострадал. Первая атака беспилотника на Башкирию произошла в мае 2024 года — в День Победы. Тогда дрон влетел в установку компании «Газпром нефтехим Салават», вызвав задымление.
Большая часть защитных сооружений города расположена на территориях предприятий. В ходе атак беспилотников их уже использовали для эвакуации сотрудников. Как правило, вместимость подобных объектов составляет до 150, а иногда и до 300 человек.
Публично доступной карты бомбоубежищ города не существует, известно лишь о некоторых из них. В целом предполагается, что в таких целях горожане должны использовать подвальные помещения. На сервисе городских карт от «Яндекса» между тем можно найти некоторые бомбоубежища. Как видно на схеме, большая часть объектов расположена в «промышленном сердце» Уфы — Черниковке.
Если быть точным, в официальной терминологии термин «бомбоубежище» больше не используется. Более правильным является «защитные сооружения гражданской обороны». Под них могту приспособить подвалы жилых и нежилых зданий, гаражи и склады, а также различные объекты инфраструктуры города — в том числе подземные переходы.
Стоит заметить, что в случае атаки МЧС рекомендует находящимся в опасной зоне людям найти ближайшее углубление и залечь там, пока воздушная атака не прекратится. Предполагается, что в случае угрозы населению о ней будет объявлено посредством средств оповещения населения — громкоговорителей, а также в эфирах радио и телевидения. В ситуации, где пропадёт электроэнергия, оповещение населения ляжет на плечи сотрудников оперативных ведомств и ЖЭУ.
При ЧС население также может быть эвакуировано в «безопасные территории» — всего их в Башкирии 42 — это зоны, по мнению властей, не представляющие никакого интереса для гипотетического противника и не имеющие поблизости каких-либо важных стратегических объектов.
Рекомендуем также ознакомиться с памяткой МЧС, подготовленной ведомством на случай атаки беспилотными летательными средствами (БПЛА).
Подвальные помещения практически во всех жилых домах, как правило, заперты на замок. Далеко не всем известно, кто вообще может открыть дверцу подвала. По закону за сохранность ключей отвечают работники ЖЭУ, однако нередко ключи дают и «старшему» по подъезду — одному из жильцов. На предприятиях же в быстром доступе ключи находятся у охраны или завхоза.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии затеяли масштабную инвентаризацию всех бомбоубежищ — проверить сооружения гражданской обороны Республики должны до конца 2024 года.