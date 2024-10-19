В Уфе срочно переписывают всех военнообязанных

Речь в публикации уфимской администрации идёт о ежегодной процедуре отчётов, которыми обременены работодатели — предприятия и организации должны отдать в администрации и военкоматы сведения о работающих у них гражданах, пребывающих в запасе, в том числе по брони. Как указали власти города, у юридических лиц есть время отдать отчёты до 25 ноября.