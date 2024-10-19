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Posted 19 октября, 06:54

Published 19 октября, 06:54

Modified 19 октября, 06:56

Updated 19 октября, 06:56

В Уфе срочно переписывают всех военнообязанных

В Уфе срочно переписывают всех военнообязанных

19 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI
«Запасникам» необходимо будет в кратчайшие сроки отдать свои документы в военкоматы — гласит сообщение властей башкирской столицы.

Речь в публикации уфимской администрации идёт о ежегодной процедуре отчётов, которыми обременены работодатели — предприятия и организации должны отдать в администрации и военкоматы сведения о работающих у них гражданах, пребывающих в запасе, в том числе по брони. Как указали власти города, у юридических лиц есть время отдать отчёты до 25 ноября.

Путин подписал указ о призыве в Армию
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Ранее Mkset информировал о том, что российский президент Владимир Путин подписал указ об армейском призыве. Осенью 2024 года он затронет порядка 133 тысяч граждан РФ.

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