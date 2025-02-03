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Реки

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Февраль
В Башкирии на реках начал таять лед
3 февраля, 05:09
Август 2024
Видео. Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии
29 августа 2024, 13:28
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
К четвергу, 29 августа, уровень воды в реках Башкирии продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
29 августа 2024, 05:29
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа 2024, 05:25
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
24 августа 2024, 05:12
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
Реки на территории региона не прекращают стремительно подниматься к четвергу, 22 августа, следует из информации Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
22 августа 2024, 05:07
Ангела спасли в Башкирии
Но до этого мифическая нимфа умудрилась сломать ногу, сообщают спасатели.
20 августа 2024, 10:27
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа 2024, 05:04
Потоп в Уфе — срочное сообщение
16 августа 2024, 12:01
Потоп в Башкирии — последние новости
16 августа 2024, 04:28
Смертельно опасную рыбу нашли в Башкирии
15 августа 2024, 10:31
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа 2024, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
14 августа 2024, 04:35
Потоп в Башкирии — последние новости
13 августа 2024, 05:05
Пикник закончился трагедией в Башкирии
Мужчина с женщиной распивали спиртное в романтичной обстановке на берегу реки: теперь участника застолья ищут спасатели, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
9 августа 2024, 07:38
Потоп в Башкирии — последние новости
На утро 7 августа 2024 года в Башкортостане наблюдаются две критические ситуации, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
7 августа 2024, 05:10
Потоп в Башкирии — последние новости
Подтопленных жилых домов и придомовых территорий в регионе теперь нет, однако МЧС России продолжает следить за двумя опасными ситуациями в Башкортостане.
5 августа 2024, 05:53
Потоп в Уфе — закрыты дороги
5 августа 2024, 05:00
Потоп в Башкирии — последние новости
На утро 4 августа 2024 года в Республике сохраняется контроль над тремя ситуациями, связанными с дождевыми паводками, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
4 августа 2024, 05:18
Июль 2024
Реки в Башкирии стремительно поднимаются
Регион продолжает топить из-за сильных ливней, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
29 июля 2024, 06:49

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