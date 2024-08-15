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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Смертельно опасную рыбу нашли в Башкирии

Смертельно опасную рыбу нашли в Башкирии

15 августа 2024, 10:31
Фото: 1MI
Скандал со страшной заразой прогремел в регионе, сообщили в башкортостанском управлении Россельхознадзора

Специалисты нашли дактилогироз у карасей, выловленных на территории Башкирии. Отлов особей для исследований сотрудники надзорного ведомства произвели ещё в июле 2024 года. В лабораториях у рыб и нашли заболевание.

Как сообщает региональное управление, соответствующие письма уже направлены в Южно-Уральское отделение Росприроднадзора, а также в башкортостанское Минэкологии и Госкомитет по ветеринарии.

Дактилогироз вызывает у рыб нарушения функций жаберного аппарата — вследствие болезни жаберные лепестки полностью разрушаются.

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Ранее в Башкирии продемонстрировали «карпа-монстра», выловленного в одном из водоёмов.

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