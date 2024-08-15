Смертельно опасную рыбу нашли в Башкирии

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Специалисты нашли дактилогироз у карасей, выловленных на территории Башкирии. Отлов особей для исследований сотрудники надзорного ведомства произвели ещё в июле 2024 года. В лабораториях у рыб и нашли заболевание.
Как сообщает региональное управление, соответствующие письма уже направлены в Южно-Уральское отделение Росприроднадзора, а также в башкортостанское Минэкологии и Госкомитет по ветеринарии.
Дактилогироз вызывает у рыб нарушения функций жаберного аппарата — вследствие болезни жаберные лепестки полностью разрушаются.