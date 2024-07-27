Рейтинг пользователей: лучшие базы отдыха в Башкирии

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Догорают последние дни июля, лето постепенно подходит к концу, но это не повод отчаиваться. Чуть больше месяца остается у жителей и гостей республики для того, чтобы обзавестись незабываемыми воспоминаниями и как следует отдохнуть. Вариантов, как и всегда, множество: начиная от размеренной и медитативной рутины в санаториях до экстремального сплав по быстрым рекам.
Mkset в новом материале решил выяснить, какие базы отдыха в республике предлагают самый широкий спектр услуг по лучшей цене.
Одной из наиболее популярных локаций для отдыха в Башкирии остается «Башкирская деревня» в Куграчинском районе республики. Сама «деревня» представляет из себя комплекс из нескольких двухэтажных домиков с разной вместимостью. Причем можно арендовать как целый дом, так и ограничится номером в гостинице.
Стоимость одного дня проживания в двухместном номере (самый бюджетный вариант) составляет 3 тыс. руб. в выходные и 2,5 тыс. руб. в будни. Из удобств постояльцам доступны: кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, санузел, душ.
В то же время самый роскошный вариант отдыха, доступный на территории «деревни» — трехэтажный дом с пафосным названием «Курултай». Для его гостей доступны пять спален, гардеробная, сауна, баня, бильярдный стол, бассейн и прочие бытовые удобства. Цена вопроса — 60 тыс. руб. в сутки.
Посетители в отзывах на базу отмечают удачное месторасположение, живописные виды природы, большое количество активных видов отдыха. Среди минусов отдельные пользователи выделяют персонал. По мнению некоторых, сотрудники «деревни» могут халатно подходить к выполнению обязанностей.
Большой популярностью в Уфе пользуется база отдыха «Лель», расположенная по адресу Левобережная ул., 51/1.
Комплекс состоит из восьми домов, эко-отеля и ресторана с летними террасами. Стоимость отдыха варьируется в пределах от 6 до 60 тысяч руб. за сутки. Так, самый бюджетный вариант из доступных — это однокомнатные номера в отеле по цене 6 тыс. руб. за сутки.
Самый роскошный — дом площадью 250 кв. м. обойдется в 60 тыс. За эту сумму гости получают дом с собственным бассейном, русскую баней и бильярдным столом. Есть, однако, и вариант сэкономить. К примеру, можно арендовать дом на несколько часов — тогда за один час придется отдать 4,9 тыс. руб.
Пользователи, описывая свои впечатления от отдыха, отмечают хорошее месторасположение, ухоженную территорию с «благородным лесом», качественное обслуживание и вкусную кухню в ресторане.
Среди минусов пользователи выделяют высокие цены, а также то, что часто бронировать дом или номер приходится бронировать сильно заранее из-за высокой востребованности базы.
База отдыха со звучным названием Кук-Караук находится в Стерлитамаке. Среди однозначных плюсов отдыхающие в один голос называют местную природу: пещеру Салавата Юлаева, водопад Кук-Караук, в честь которого и была названа база, скала Калим-Ускан, а также обилие деревьев и зеленых насаждений на территории.
Для бронирования доступны номера в отеле и дом. Так, снять двухместный номер в будни будет стоить 2,8 тыс. руб., в выходные дороже — 3,5 тыс. За эту сумму постояльцы получат номер с душевой кабиной и телевизором.
Арендовать дом, закономерно, дороже. Так, в будни двухэтажный дом, рассчитанный на восемь гостей, будет стоить 10 тыс. руб., в выходные — 12 тыс. руб. В доме имеется кухня с электроплитой, телевизор и душевая кабина.
Пользователи отмечают, что «Кук-Караук» подойдет для отдыха тем, кто хочет сбежать от городской суеты и провести время наедине и природой. В этом им поможет свежий воздух и отсутствие сотовой связи. Коме того, на территории комплекса имеется баня на краю горной реки. Из минусов выделяют плохую шумоизоляцию в номерах и высокие цены в кафе.
Абзаково — одна из наиболее известных баз отдыха в регионе, которая особенно славится своими условиями для зимних видов спорта.
В отзывах чаще всего хвалят расположение, а также соотношение цена/качество. При этом, по мнению, пользователей администрации базы стоит обратить внимание на качество обслуживания и чистоту. Цены на проживание здесь начинаются от 4 тыс. руб. и варьируются в зависимости от категории номера и количества дополнительных услуг, запрашиваемых гостями.
— Есть экскурсионный проезд на канатке; правда креселка открытая. Посетить можно зоопарк прямо на территории горнолыжки, бильярд круглосуточно рядом в развлекательном комплексе (звонить надо в 9 утра, потом свободны только ночные часы), неплохая ватрушечная, — делится впечатлениями пользовательница Виктория.