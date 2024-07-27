Рейтинг пользователей: лучшие базы отдыха в Башкирии

Догорают последние дни июля, лето постепенно подходит к концу, но это не повод отчаиваться. Чуть больше месяца остается у жителей и гостей республики для того, чтобы обзавестись незабываемыми воспоминаниями и как следует отдохнуть. Вариантов, как и всегда, множество: начиная от размеренной и медитативной рутины в санаториях до экстремального сплав по быстрым рекам.