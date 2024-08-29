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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии

Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии

29 августа 2024, 13:28
Фото: 1MI
В Бурзянском районе сельхозтехника покорила бурные воды Башкирии, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Событие произошло в деревне Мурадымово, где местные аграрии оказались перед непростой задачей: как доставить сено, когда реки вышли из берегов?

Из-за небывалого подъема уровня вод местным фермерам пришлось искать нестандартные решения. И вот на видео, снятом жителями деревни, можно увидеть, как смелый трактор не побоялся стихии и уверенно пересек бурлящую реку.

Видео: 1MI

Напомним, за последние месяцы природа показала свой капризный характер: обильные дожди в июле и августе 2024 года привели к сильному переизбытку влаги в почве. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен сразу на территории 51 муниципалитета Республики. Фермеры столкнулись с последствиями аномальных осадков — гибелью посевов и затоплением полей.

Режим ЧС ввели в Башкирии
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