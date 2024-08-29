Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии

Напомним, за последние месяцы природа показала свой капризный характер: обильные дожди в июле и августе 2024 года привели к сильному переизбытку влаги в почве. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен сразу на территории 51 муниципалитета Республики. Фермеры столкнулись с последствиями аномальных осадков — гибелью посевов и затоплением полей.