Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Событие произошло в деревне Мурадымово, где местные аграрии оказались перед непростой задачей: как доставить сено, когда реки вышли из берегов?
Из-за небывалого подъема уровня вод местным фермерам пришлось искать нестандартные решения. И вот на видео, снятом жителями деревни, можно увидеть, как смелый трактор не побоялся стихии и уверенно пересек бурлящую реку.
Напомним, за последние месяцы природа показала свой капризный характер: обильные дожди в июле и августе 2024 года привели к сильному переизбытку влаги в почве. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен сразу на территории 51 муниципалитета Республики. Фермеры столкнулись с последствиями аномальных осадков — гибелью посевов и затоплением полей.