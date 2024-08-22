Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Так, уровень реки Белой вырос за сутки к 22 августа вырос на 0,45 м — такие данные зафиксировали на пункте мониторинга в селе Ломовка Белорецкого района. В том же муниципалитете — у деревни Ассы — река Инзер поднялась на 0,35 м. Река Уфа в районе села Яман-Порт в Нуримановском районе поднялась на 0,27 м.
В столице Башкирии спасатели продолжают наблюдение за затопленным участком дороги к садам в Дёмском районе. Напомним, проезжую часть, ведующую к СНТ «Казарез» и «Альбатрос» ранее перекрыли для движения автомобилей, а самим садоводам порекомендовали отказаться от поездок на огороды.
В черте города река Уфа за сутки «упала» на 0,5 м. В то же время река Белая незначительно поднялась — на 0,03 см.
Ранее Роспотребнадзор нашёл в Башкирии множество нарушений, связанных с повышенной жёсткостью питьевой воды.