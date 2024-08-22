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Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

22 августа 2024, 05:07
Фото: ГК РБ по ЧС
Реки на территории региона не прекращают стремительно подниматься, следует из информации Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Так, уровень реки Белой вырос за сутки к 22 августа вырос на 0,45 м — такие данные зафиксировали на пункте мониторинга в селе Ломовка Белорецкого района. В том же муниципалитете — у деревни Ассы — река Инзер поднялась на 0,35 м. Река Уфа в районе села Яман-Порт в Нуримановском районе поднялась на 0,27 м.

В столице Башкирии спасатели продолжают наблюдение за затопленным участком дороги к садам в Дёмском районе. Напомним, проезжую часть, ведующую к СНТ «Казарез» и «Альбатрос» ранее перекрыли для движения автомобилей, а самим садоводам порекомендовали отказаться от поездок на огороды.

В черте города река Уфа за сутки «упала» на 0,5 м. В то же время река Белая незначительно поднялась — на 0,03 см.

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Ранее Роспотребнадзор нашёл в Башкирии множество нарушений, связанных с повышенной жёсткостью питьевой воды.

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