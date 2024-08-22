Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

Так, уровень реки Белой вырос за сутки к 22 августа вырос на 0,45 м — такие данные зафиксировали на пункте мониторинга в селе Ломовка Белорецкого района. В том же муниципалитете — у деревни Ассы — река Инзер поднялась на 0,35 м. Река Уфа в районе села Яман-Порт в Нуримановском районе поднялась на 0,27 м.