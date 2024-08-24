Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным на 24 августа 2024 года, на фоне аномально высоких осадков, которые обрушились на регион в последние месяцы, водоемы республики демонстрируют заметное увеличение уровня воды.
На реке Уфа наблюдается наибольший подъем за сутки. В деревне Укман Благовещенского района уровень воды увеличился на 0,56 м, достигнув отметки 3,49 м. При этом критическая граница выхода реки на пойму составляет 7,56 м. Аналогичная ситуация складывается и в Иглинском районе: в селе Старые Карашиды уровень воды поднялся на 0,52 м до 2,93 м, при том что выход на пойму здесь начинается с отметки 10,84 м.
В столице региона, городе Уфа, также фиксируется рост уровня реки Уфы — возле Шакши он увеличился на 0,42 м и сейчас составляет 2,84 м при уровне выхода на пойму в 8,30 м. Подъем наблюдается не только на реке Уфа; река Ай также демонстрирует тревожные тенденции: в селе Месягутово Дуванского района уровень воды возрос на 0,45 м до отметки 2,43 м (выход на пойму — 3,74 м).
Специалисты продолжают мониторинг состояния водохранилищ и рек республики, внимательно отслеживая динамику изменений.
UPD: Управление гражданской защиты (УГЗ) внимательно следит за ситуацией с переливом дороги в Дёмском районе. В настоящее время длина перелива на дороге к садам «Казарез» и «Альбатрос» превышает 450 метров, а глубина составляет 1,55 метров.