Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

На реке Уфа наблюдается наибольший подъем за сутки. В деревне Укман Благовещенского района уровень воды увеличился на 0,56 м, достигнув отметки 3,49 м. При этом критическая граница выхода реки на пойму составляет 7,56 м. Аналогичная ситуация складывается и в Иглинском районе: в селе Старые Карашиды уровень воды поднялся на 0,52 м до 2,93 м, при том что выход на пойму здесь начинается с отметки 10,84 м.