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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Ангела спасли в Башкирии

Ангела спасли в Башкирии

20 августа 2024, 10:27
Фото: ГК РБ по ЧС
Но до этого мифическая нимфа умудрилась сломать ногу.

Вечеринка на «Павловке» закончилась вызовом 112, сообщили в башкортостанском Госкомитете по ЧС. Две девушки обратились за помощью к спасателям и рассказали о том, что одна из них сильно подвернула ногу на берегу вдали от базы отдыха.

Прибывшие на место сотрудники оперативной службы на миг опешили, увидев, что спасать им придётся девушку с крыльями — как выяснилось, подруги в этот день отдыхали на тематической тусовке, одна из них выбрала себе на вечер костюм ангела.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и довезли до базы отдыха, а в дороге провели девушкам воспитательную беседу о правилах безопасности.

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