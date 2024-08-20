Ангела спасли в Башкирии

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Вечеринка на «Павловке» закончилась вызовом 112, сообщили в башкортостанском Госкомитете по ЧС. Две девушки обратились за помощью к спасателям и рассказали о том, что одна из них сильно подвернула ногу на берегу вдали от базы отдыха.
Прибывшие на место сотрудники оперативной службы на миг опешили, увидев, что спасать им придётся девушку с крыльями — как выяснилось, подруги в этот день отдыхали на тематической тусовке, одна из них выбрала себе на вечер костюм ангела.
Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и довезли до базы отдыха, а в дороге провели девушкам воспитательную беседу о правилах безопасности.