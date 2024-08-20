Ангела спасли в Башкирии

Вечеринка на «Павловке» закончилась вызовом 112, сообщили в башкортостанском Госкомитете по ЧС. Две девушки обратились за помощью к спасателям и рассказали о том, что одна из них сильно подвернула ногу на берегу вдали от базы отдыха.