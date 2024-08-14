Потоп в Башкирии — последние новости

Город Ишимбай также не остался в стороне от стихии: здесь уровень воды на реке Белая увеличился на 0,47 м, составив 2,08 м, выход реки на пойму — 4,15 м. В свою очередь, в городе Салават уровень воды поднялся на 0,35 м до отметки в 3,25 м, выход реки на пойму в 4,53 м.