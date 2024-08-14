Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Наблюдаются значительные подъемы уровня воды в нескольких водоемах Республики.
На реке Инзер в деревне Устье-Бассы уровень воды за сутки увеличился на 0,63 м и достиг отметки в 1,9 м. При этом выход реки на пойму составляет 3,57 м, что может создать риск затопления близлежащих территорий.
Не менее тревожная ситуация складывается и на реке Инзер в селе Ассы, где уровень воды поднялся на 0,57 м до 1,5 м, выход реки на пойму 3,69 м.
Город Ишимбай также не остался в стороне от стихии: здесь уровень воды на реке Белая увеличился на 0,47 м, составив 2,08 м, выход реки на пойму — 4,15 м. В свою очередь, в городе Салават уровень воды поднялся на 0,35 м до отметки в 3,25 м, выход реки на пойму в 4,53 м.
Мониторинг состояния водохранилищ Республики продолжается.