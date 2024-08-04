Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
В последние дни Башкортостан столкнулся с последствиями дождевых паводков, которые привели к повышению уровней воды в реках и затоплению отдельных участков автодорог. По состоянию на 09:30 часов 4 августа, Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям сообщает о трех критических ситуациях, требующих внимания специалистов.
На данный момент наблюдаются подтопления двух участков дорог — в Стерлитамакском районе и в городе Уфе. Кроме того, зафиксирован сход горной массы на одну из дорог в Бурзянском районе. Несмотря на это, подтопленных жилых домов и придомовых территорий не обнаружено.
На реке Белая в Бирске уровень поднялся на 26 см за сутки и достиг отметки 357 см при критическом уровне выхода на пойму — 820 см. В Уфе, у Монумента Дружбы, уровень воды также увеличился — на 13 см до значения 329 см (выход на пойму составляет 600 см).
Тем не менее, есть и положительные моменты: уровень воды снизился на нескольких реках. Так, например, река Ай в селе Большеустьикинское показала снижение на целых 99 см. Также наблюдается уменьшение уровня воды на реке Ашкадар в Стерлитамаке (-33 см), а также по реке Белая в Мелеузе (-21 см) и Ишимбае (-18 см).
Мониторинг водохранилищ продолжается, специалисты внимательно следят за изменениями ситуации.