Потоп в Башкирии — последние новости

Тем не менее, есть и положительные моменты: уровень воды снизился на нескольких реках. Так, например, река Ай в селе Большеустьикинское показала снижение на целых 99 см. Также наблюдается уменьшение уровня воды на реке Ашкадар в Стерлитамаке (-33 см), а также по реке Белая в Мелеузе (-21 см) и Ишимбае (-18 см).