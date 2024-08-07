Потоп в Башкирии — последние новости

На реках региона наблюдаются разные динамики уровня воды. Где-то рост воды продолжается. Так, на реке Белая в городе Бирск уровень воды стал 401 см (+11 см). В то же время, в Уфе уровень воды также поднялся до отметки 350 см (+ 3 см).