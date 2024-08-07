Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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В последние дни жители Башкортостана стали свидетелями интенсивных дождей, которые привели к поднятию уровней рек и возникновению паводковых ситуаций.
На реках региона наблюдаются разные динамики уровня воды. Где-то рост воды продолжается. Так, на реке Белая в городе Бирск уровень воды стал 401 см (+11 см). В то же время, в Уфе уровень воды также поднялся до отметки 350 см (+ 3 см).
Обнадеживающей новостью является снижение воды на других участках. Река Уфа в селе Ахлыстино (-92 см), деревня Яман-Порт (-88 см), село Красный Ключи (-86 см). Подобная тенденция наблюдается и на реке Белая: Салават (-39 см), Ишимбай (-39см), Мелеуз (-19 см).
Специалисты уверяют, что ситуация находится под контролем и все необходимые меры принимаются для предотвращения возможных последствий паводка.
— Несмотря на ухудшение погодных условий и повышенные уровни воды во многих реках региона, важно сохранять спокойствие и доверять профессионалам. Работы по устранению последствий дождевого паводка ведутся активно, а местные власти готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации, — напоминают в ведомстве.