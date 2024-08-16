Потоп в Уфе — срочное сообщение

Проезд по дороге сейчас закрыт, на месте установлены бетонные блоки в качестве заграждений. Впрочем, при всём желании пересечь проезжую часть на транспортном средстве удастся едва ли — глубина огромной лужи составила уже 0,4 м, а её протяжённость увеличилась до 100 м.