Потоп в Уфе — срочное сообщение

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Уфимские спасатели продолжают держать на контроле затопление дороги к садовым товариществам «Казарес» и «Альбатрос».
Напомним, путь к СНТ затопило с началом паводкового периода, однако позже вода практически полностью сошла. Уже 15 августа вновь стало известно, что дорогу начало топить.
Проезд по дороге сейчас закрыт, на месте установлены бетонные блоки в качестве заграждений. Впрочем, при всём желании пересечь проезжую часть на транспортном средстве удастся едва ли — глубина огромной лужи составила уже 0,4 м, а её протяжённость увеличилась до 100 м.
Ранее Mkset публиковал данные об уровнях рек в черте города.