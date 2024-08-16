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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Потоп в Уфе — срочное сообщение

Потоп в Уфе — срочное сообщение

16 августа 2024, 12:01
Фото: 1MI
Протяжённость затопленного участка дороги в городе за сутки выросла в десять раз, сообщили в местном Управлении гражданской защиты.

Уфимские спасатели продолжают держать на контроле затопление дороги к садовым товариществам «Казарес» и «Альбатрос».

Напомним, путь к СНТ затопило с началом паводкового периода, однако позже вода практически полностью сошла. Уже 15 августа вновь стало известно, что дорогу начало топить.

Проезд по дороге сейчас закрыт, на месте установлены бетонные блоки в качестве заграждений. Впрочем, при всём желании пересечь проезжую часть на транспортном средстве удастся едва ли — глубина огромной лужи составила уже 0,4 м, а её протяжённость увеличилась до 100 м.

Ранее Mkset публиковал данные об уровнях рек в черте города.

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