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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

5 августа 2024, 05:53
Фото: МЧС России
Подтопленных жилых домов и придомовых территорий в республике нет, однако МЧС России продолжает следить за двумя опасными ситуациями в Башкортостане.

На данный момент МЧС Башкортостана следит за двумя серьезными инцидентами: переливом дороги к садовым участкам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы, а также оползнем горной массы земли у въезда в деревню Мурадымово в Бурзянском районе.

В Уфе сотрудники управления гражданской защиты находятся на местах происшествий, организуя перевозку жителей при необходимости. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, автодорога между деревней Мурадымово и селом Старосубхангулово была полностью открыта по состоянию на 9:00 5 августа. Продолжается укрепление дорожного полотна, что позволяет минимизировать риски для автотранспорта и пешеходов. Примечательно, что жалоб от местных жителей пока не поступало.

Фото: МЧС России

Тем временем в Стерлитамакском районе снята ситуация контроля с дороги к детскому оздоровительному лагерю «Чайка», так как уровень воды там значительно снизился.

МЧС продолжает постоянный мониторинг уровня рек и сброса воды на водохранилищах региона. В связи с увеличением притока из-за обильных дождей был незначительно увеличен сброс воды на Нугушском и Юмагузинском водохранилищах.

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