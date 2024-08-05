Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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На данный момент МЧС Башкортостана следит за двумя серьезными инцидентами: переливом дороги к садовым участкам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы, а также оползнем горной массы земли у въезда в деревню Мурадымово в Бурзянском районе.
В Уфе сотрудники управления гражданской защиты находятся на местах происшествий, организуя перевозку жителей при необходимости. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, автодорога между деревней Мурадымово и селом Старосубхангулово была полностью открыта по состоянию на 9:00 5 августа. Продолжается укрепление дорожного полотна, что позволяет минимизировать риски для автотранспорта и пешеходов. Примечательно, что жалоб от местных жителей пока не поступало.
Тем временем в Стерлитамакском районе снята ситуация контроля с дороги к детскому оздоровительному лагерю «Чайка», так как уровень воды там значительно снизился.
МЧС продолжает постоянный мониторинг уровня рек и сброса воды на водохранилищах региона. В связи с увеличением притока из-за обильных дождей был незначительно увеличен сброс воды на Нугушском и Юмагузинском водохранилищах.