Потоп в Башкирии — последние новости

В Уфе сотрудники управления гражданской защиты находятся на местах происшествий, организуя перевозку жителей при необходимости. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, автодорога между деревней Мурадымово и селом Старосубхангулово была полностью открыта по состоянию на 9:00 5 августа. Продолжается укрепление дорожного полотна, что позволяет минимизировать риски для автотранспорта и пешеходов. Примечательно, что жалоб от местных жителей пока не поступало.