Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
В августе Башкортостан столкнулся с изменениями уровня воды в своих реках, вызванными дождевым паводком. На реке Белой в районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды снизился на 16 см. В то же время, на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района отмечается рост уровня на 6 см, уровень воды составляет 365 см.
— Важно отметить, что подобные колебания уровня воды могут быть связаны не только с текущими погодными условиями, но и с долгосрочными климатическими изменениями, — считают специалисты.
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям следит за развитием ситуации и проводит регулярные замеры уровней воды во всех ключевых точках региона.