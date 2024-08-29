Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

В августе Башкортостан столкнулся с изменениями уровня воды в своих реках, вызванными дождевым паводком. На реке Белой в районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды снизился на 16 см. В то же время, на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района отмечается рост уровня на 6 см, уровень воды составляет 365 см.