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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

29 августа 2024, 05:29
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
На 29 августа 2024 года, уровень воды в реках Башкирии продолжает меняться, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В августе Башкортостан столкнулся с изменениями уровня воды в своих реках, вызванными дождевым паводком. На реке Белой в районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды снизился на 16 см. В то же время, на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района отмечается рост уровня на 6 см, уровень воды составляет 365 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС
 — Важно отметить, что подобные колебания уровня воды могут быть связаны не только с текущими погодными условиями, но и с долгосрочными климатическими изменениями, — считают специалисты.

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям следит за развитием ситуации и проводит регулярные замеры уровней воды во всех ключевых точках региона.

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