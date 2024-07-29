Реки в Башкирии стремительно поднимаются

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 08:02
Так, под воду к утру понедельника, 29 июля, ушли дороги в селе Бугульчан Куюргазинского района Башкирии. На место выехали сотрудники экстренной службы. Спасатели поставлены на дежурство для помощи населению на участках, где ситуация может выйти из-под контроля.
Экстренные службы продемонстрировали кадры того, что сейчас творится в деревне после обильных дождей.
— Вода практически уже дошла до домов. Низкое место, перетекает, — говорит оператор.
Спасатели также опубликовали данные об уровнях рек в регионе. По информации оперативных служб, за последние сутки вода в реке Белой поднялась сразу уже на двух участках: на 15 см у села Ломовка в Белорецком районе (текущий уровень: 275 — на 15 см выше пойма) и на 15 см в Салавате (текущий уровень: 411 см — до выхода на пойму остаётся ещё 42 см). Сразу на 95 см поднялся уровень реки Ай у села Большеустьикинское в Мечетлинском районе. Текущий уровень воды в ней составляет 345 см — на 20 см выше поймы.