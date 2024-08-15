Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В последние дни Башкортостан столкнулся с последствиями дождевого паводка, который вызывает значительное повышение уровня воды в реках.
На реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района за сутки уровень воды увеличился на 0,53 метра, достигнув отметки 2,53 метра. При этом критическая граница выхода реки на пойму составляет 3,57 метра.
Так же повышение наблюдается и на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района. Здесь уровень воды поднялся на 0,42 метра до 2,34 метра. Предельная отметка выхода реки на пойму составляет 7,72 метра.
Река Белая также не осталась без изменений: в деревне Кутаново Бурзянского района уровень воды повысился на 0,36 метра и сейчас составляет 1,41 метра при критическом уровне выхода реки на пойму — 2,71 метра.
Дополнительно стоит отметить ситуацию на реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района: здесь зафиксирован рост уровня воды на 0,33 метра до отметки 2,33 метра при выходе реки на пойму в 6,37 метра.
Госкомитет РБ по ЧС продолжает мониторинг водохранилищ Республики и принимает необходимые меры для предотвращения возможных последствий паводков.