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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

15 августа 2024, 04:28
Фото: 1MI
В связи с неблагоприятными погодными условиями уровень воды в реках Башкирии, по данным на 15 августа 2024 года, продолжает расти, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В последние дни Башкортостан столкнулся с последствиями дождевого паводка, который вызывает значительное повышение уровня воды в реках.

На реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района за сутки уровень воды увеличился на 0,53 метра, достигнув отметки 2,53 метра. При этом критическая граница выхода реки на пойму составляет 3,57 метра.

Так же повышение наблюдается и на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района. Здесь уровень воды поднялся на 0,42 метра до 2,34 метра. Предельная отметка выхода реки на пойму составляет 7,72 метра.

Река Белая также не осталась без изменений: в деревне Кутаново Бурзянского района уровень воды повысился на 0,36 метра и сейчас составляет 1,41 метра при критическом уровне выхода реки на пойму — 2,71 метра.

Дополнительно стоит отметить ситуацию на реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района: здесь зафиксирован рост уровня воды на 0,33 метра до отметки 2,33 метра при выходе реки на пойму в 6,37 метра.

Госкомитет РБ по ЧС продолжает мониторинг водохранилищ Республики и принимает необходимые меры для предотвращения возможных последствий паводков.

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