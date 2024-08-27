Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

По состоянию на 27 августа, максимальные подъемы уровня воды за сутки фиксируются в нескольких районах. Так, на реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района уровень воды увеличился на 46 см, достигнув отметки 185 см. При этом выход реки на пойму составляет 480 см.