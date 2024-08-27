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Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

27 августа 2024, 05:25
Фото: 1MI
На фоне недавних ливней и последующих паводков в регионе наблюдается тревожная ситуация с уровнем воды в реках, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По состоянию на 27 августа, максимальные подъемы уровня воды за сутки фиксируются в нескольких районах. Так, на реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района уровень воды увеличился на 46 см, достигнув отметки 185 см. При этом выход реки на пойму составляет 480 см.

На реке Белой, находящейся в селе Бугульчан Куюргазинского района, ситуация также остается напряженной: уровень поднялся на 19 см до 226 см, а выход реки на пойму составляет 447 см.

Спасатели УГЗ Уфы сообщают об уменьшении площади перелива дороги к СНТ «Казарез» и «Альбатрос». На данный момент протяженность затопленной территории составляет 430 м, а глубина — 1.50 м. Несмотря на небольшое улучшение ситуации, глубина все еще остается значительной.

Мониторинг водохранилищ республики продолжается.

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