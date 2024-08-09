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Published Сегодня, 07:38

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Пикник закончился трагедией в Башкирии

Пикник закончился трагедией в Башкирии

9 августа 2024, 07:38
Мужчина с женщиной распивали спиртное в романтичной обстановке на берегу реки: теперь участника застолья ищут спасатели, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Мужчина с женщиной проводили время на берегу реки Белой в Уфе за распитием спиртного. Мужчина решил окунуться в воду и доплыл примерно до середины водоема, после чего пропал из виду. Отмечается, что для летнего отдыха пара выбрала место, где установлен аншлаг, информирующий о запрете купания.

Прибывшие на место спасатели отметили, что на поверхности воды мужчины не видно. Стартовали поисковые мероприятия, однако на данный момент результатов они не дали. В связи с этим в пятницу, 9 июля, на указанной территории пройдут водолазные работы, направленные на поиск купавшегося мужчины.

Отметим, что пикники у воды в Башкортостане часто заканчиваются трагедией. Среди наиболее распространенных причин инцидентов с летальным исходом — купание в нетрезвом виде.

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