Пикник закончился трагедией в Башкирии

Мужчина с женщиной проводили время на берегу реки Белой в Уфе за распитием спиртного. Мужчина решил окунуться в воду и доплыл примерно до середины водоема, после чего пропал из виду. Отмечается, что для летнего отдыха пара выбрала место, где установлен аншлаг, информирующий о запрете купания.