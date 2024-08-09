Пикник закончился трагедией в Башкирии

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Мужчина с женщиной проводили время на берегу реки Белой в Уфе за распитием спиртного. Мужчина решил окунуться в воду и доплыл примерно до середины водоема, после чего пропал из виду. Отмечается, что для летнего отдыха пара выбрала место, где установлен аншлаг, информирующий о запрете купания.
Прибывшие на место спасатели отметили, что на поверхности воды мужчины не видно. Стартовали поисковые мероприятия, однако на данный момент результатов они не дали. В связи с этим в пятницу, 9 июля, на указанной территории пройдут водолазные работы, направленные на поиск купавшегося мужчины.
Отметим, что пикники у воды в Башкортостане часто заканчиваются трагедией. Среди наиболее распространенных причин инцидентов с летальным исходом — купание в нетрезвом виде.