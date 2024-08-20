Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

Так, река Инзер значительно поднялась сразу на двух участках. В районе деревни Устье-Бассы в Архангельском районе — на 0,45 м, а в населённом пункте Ассы под Белорецком — на 0,37 м. Кроме того, в Иглинском районе у села Старые Карашиды вода в реке Уфе стала выше на 0,27 м. В Белорецком районе также зафиксировали повышение уровня воды в реке Белой — в районе села Ломовка в водоёме «прибавилось» 0,24 м.