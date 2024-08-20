Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 07:43
Так, река Инзер значительно поднялась сразу на двух участках. В районе деревни Устье-Бассы в Архангельском районе — на 0,45 м, а в населённом пункте Ассы под Белорецком — на 0,37 м. Кроме того, в Иглинском районе у села Старые Карашиды вода в реке Уфе стала выше на 0,27 м. В Белорецком районе также зафиксировали повышение уровня воды в реке Белой — в районе села Ломовка в водоёме «прибавилось» 0,24 м.
Данные об уровнях рек в черте Уфы публикует башкортостанское управление Гидрометцентра. По данным ведомства, река Белая в районе Монумента Дружбы поднялась на 0,22 м, а река Уфа в микрорайоне Шакша — на 0,48 м.
В городе спасатели продолжают контролировать ситуацию с затоплением дороги к СНТ «Казарез» и «Альбатрос», сообщили Mkset в Управлении гражданской защиты города.
— За сутки увеличилась площадь перелива дороги к СНТ «Казарез», «Альбатрос». Сейчас его протяжённость составляет 280 м, глубина — 100 см, — сообщили спасатели.