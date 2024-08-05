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Потоп в Уфе — закрыты дороги

Потоп в Уфе — закрыты дороги

5 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI
На фоне сильных дождей в Башкортостане продолжается мониторинг паводковой ситуации, и о текущих событиях сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По состоянию на 9:00 часов 5 августа 2024 года в республике зафиксированы две критические ситуации: подтопление автодороги в Уфе и сход горной массы на дороге в Бурзянском районе. Несмотря на это, подтопленных домов и придомовых территорий не зарегистрировано. Власти уверенно заявляют, что принимаются все необходимые меры для предотвращения дальнейших последствий непогоды.

На реках региона наблюдаются значительные изменения уровня воды. Так, на реке Белая в городе Бирск уровень поднялся на 20 см за сутки и достиг отметки в 377 см, при этом выход реки на пойму составляет 820 см. В районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды увеличился на 12 см и сейчас составляет 341 см, а выход реки на пойму — 600 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Однако есть и положительные моменты: уровень воды снизился на некоторых водоемах. Например, река Каряка в деревне Верхнеакбашево показала снижение на целых 30 см. На реке Белая в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района уровень воды упал на 29 см, а река Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района снизилась на 25 см.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, в настоящее время основное внимание уделяется переливу дороги на сады «Казарез» и «Альбатрос» в Дёмском районе. За последнее время ситуация здесь не ухудшилась, за помощью спасателей пока никто не обращался.

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