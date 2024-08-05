Потоп в Уфе — закрыты дороги

На реках региона наблюдаются значительные изменения уровня воды. Так, на реке Белая в городе Бирск уровень поднялся на 20 см за сутки и достиг отметки в 377 см, при этом выход реки на пойму составляет 820 см. В районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды увеличился на 12 см и сейчас составляет 341 см, а выход реки на пойму — 600 см.