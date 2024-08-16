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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 08:21

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

16 августа 2024, 04:28
Фото: 1MI
По данным на пятницу, 16 августа, уровень воды в реках региона продолжает расти, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В последние дни в Республике Башкортостан наблюдается резкое увеличение уровня воды в реках, что связано с обильными дождями. Прогнозы метеорологов подтверждают, что такая погода сохранится еще некоторое время.

На реке Сим в деревне Глуховка Иглинского района Республики Башкортостан уровень воды увеличился на 0,75 м за сутки и достиг отметки 4,06 м. Это повышение близко к критической отметке выхода реки на пойму — 5,5 м. Аналогичная ситуация наблюдается и в деревне Пятилетка Иглинского района Республики Башкортостан, где уровень воды поднялся на 0,65 м, составив 448 см при выходе реки на пойму — 6,16 м.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Данные из Куюргазинского района Республики Башкортостан: на реке Белая в селе Бугульчан уровень воды увеличился на 0,57 м и сейчас составляет 3,16 м при выходе на пойму — 4,47 м. В городе Мелеуз также зафиксирован рост уровня воды — плюс 0,52 м, текущий уровень составляет те же 3,16 м, но выход реки на пойму достигает 8,79 м.

Ситуация не лучше и в Салавате: здесь уровень Белой вырос на 0,45 м до отметки 3,74 м при выходе на пойму — 4,53 м. В Ишимбае наблюдается более умеренное увеличение: прирост составил лишь 0,38 м до уровня 2,48 м при выходе на пойму — 4,15 м.

Госкомитет РБ по ЧС продолжает мониторинг водохранилищ Республики Башкортостан.

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