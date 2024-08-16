Потоп в Башкирии — последние новости

Ситуация не лучше и в Салавате: здесь уровень Белой вырос на 0,45 м до отметки 3,74 м при выходе на пойму — 4,53 м. В Ишимбае наблюдается более умеренное увеличение: прирост составил лишь 0,38 м до уровня 2,48 м при выходе на пойму — 4,15 м.