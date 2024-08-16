Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В последние дни в Республике Башкортостан наблюдается резкое увеличение уровня воды в реках, что связано с обильными дождями. Прогнозы метеорологов подтверждают, что такая погода сохранится еще некоторое время.
На реке Сим в деревне Глуховка Иглинского района Республики Башкортостан уровень воды увеличился на 0,75 м за сутки и достиг отметки 4,06 м. Это повышение близко к критической отметке выхода реки на пойму — 5,5 м. Аналогичная ситуация наблюдается и в деревне Пятилетка Иглинского района Республики Башкортостан, где уровень воды поднялся на 0,65 м, составив 448 см при выходе реки на пойму — 6,16 м.
Данные из Куюргазинского района Республики Башкортостан: на реке Белая в селе Бугульчан уровень воды увеличился на 0,57 м и сейчас составляет 3,16 м при выходе на пойму — 4,47 м. В городе Мелеуз также зафиксирован рост уровня воды — плюс 0,52 м, текущий уровень составляет те же 3,16 м, но выход реки на пойму достигает 8,79 м.
Ситуация не лучше и в Салавате: здесь уровень Белой вырос на 0,45 м до отметки 3,74 м при выходе на пойму — 4,53 м. В Ишимбае наблюдается более умеренное увеличение: прирост составил лишь 0,38 м до уровня 2,48 м при выходе на пойму — 4,15 м.
Госкомитет РБ по ЧС продолжает мониторинг водохранилищ Республики Башкортостан.