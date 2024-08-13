Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Ситуация с дождевым паводком в Республике постепенно стабилизируется. На текущий момент уровень воды в водоемах демонстрирует положительную динамику — наблюдается его снижение.
— Однако последствия сильных дождей могут оставаться актуальными еще некоторое время, — считают эксперты.
По данным Госкомитета РБ по ЧС, наибольшее снижение уровня воды за последние сутки зафиксировано на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района, где вода ушла на 0,8 м. В селе Красный Ключ того же района уровень снизился на 0,72 м. Также заметно уменьшение уровня воды наблюдается в городе Бирск, где река Белая опустилась на 0,21 м.
Тем не менее, власти продолжают тщательно мониторить ситуацию, работы по контролю уровней воды в водохранилищах Республики будут продолжены.
Влияние дождевого паводка ощущается не только в виде повышения уровней рек и озер, но также может отразиться на состоянии инфраструктуры и экологии региона. Эксперты уже начинают анализировать последствия недавних осадков для сельского хозяйства и экосистемы.