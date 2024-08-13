Потоп в Башкирии — последние новости

По данным Госкомитета РБ по ЧС, наибольшее снижение уровня воды за последние сутки зафиксировано на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района, где вода ушла на 0,8 м. В селе Красный Ключ того же района уровень снизился на 0,72 м. Также заметно уменьшение уровня воды наблюдается в городе Бирск, где река Белая опустилась на 0,21 м.