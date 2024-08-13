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Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

13 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI
По состоянию на 13 августа 2024 года, на водохранилищах и реках Республики наблюдается плавное снижение уровня воды, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Ситуация с дождевым паводком в Республике постепенно стабилизируется. На текущий момент уровень воды в водоемах демонстрирует положительную динамику — наблюдается его снижение.

— Однако последствия сильных дождей могут оставаться актуальными еще некоторое время, — считают эксперты.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, наибольшее снижение уровня воды за последние сутки зафиксировано на реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района, где вода ушла на 0,8 м. В селе Красный Ключ того же района уровень снизился на 0,72 м. Также заметно уменьшение уровня воды наблюдается в городе Бирск, где река Белая опустилась на 0,21 м.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Тем не менее, власти продолжают тщательно мониторить ситуацию, работы по контролю уровней воды в водохранилищах Республики будут продолжены.

Влияние дождевого паводка ощущается не только в виде повышения уровней рек и озер, но также может отразиться на состоянии инфраструктуры и экологии региона. Эксперты уже начинают анализировать последствия недавних осадков для сельского хозяйства и экосистемы.

Режим ЧС в Башкирии повис в воздухе
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