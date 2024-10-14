Уфимцев пересадят на электрички

Posted 14 октября, 16:45
Published 14 октября, 16:45
Modified 14 октября, 17:14
Updated 14 октября, 17:14
Изменения в расписании электричек компания объяснила грядущим закрытием Шакшинского моста. Так, новые рейсы добавят поездам по маршрутам Дёма — Иглино (06:01), Дёма — Шакша (17:45), Шакша — Дёма (19:00).
Как сообщал Mkset, переправу через реку Уфу, связывающую Шакшу с остальной частью города, закроют для всех видов транспорта 20 октября. Ограничения снимут только 21 ноября. Напомним, летом путепровод перекрывали на две недели — чиновников из-за этого засыпали жалобами на пробки и давки в электричках.