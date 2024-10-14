Уфимцев пересадят на электрички

Как сообщал Mkset, переправу через реку Уфу, связывающую Шакшу с остальной частью города, закроют для всех видов транспорта 20 октября. Ограничения снимут только 21 ноября. Напомним, летом путепровод перекрывали на две недели — чиновников из-за этого засыпали жалобами на пробки и давки в электричках.