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Posted 14 октября, 16:45

Published 14 октября, 16:45

Modified 14 октября, 17:14

Updated 14 октября, 17:14

Закрытие Шакшинского моста скажется на уфимцах

Уфимцев пересадят на электрички

14 октября 2024, 16:45
Фото: 1MI

Закрытие Шакшинского моста скажется на уфимцах

В столице Башкирии собираются увеличить число пригородных поездов, чтобы избежать транспортного коллапса — сообщили Mkset в пресс-службе РЖД.

Изменения в расписании электричек компания объяснила грядущим закрытием Шакшинского моста. Так, новые рейсы добавят поездам по маршрутам Дёма — Иглино (06:01), Дёма — Шакша (17:45), Шакша — Дёма (19:00).

Шакшинский мост закроют на месяц
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Как сообщал Mkset, переправу через реку Уфу, связывающую Шакшу с остальной частью города, закроют для всех видов транспорта 20 октября. Ограничения снимут только 21 ноября. Напомним, летом путепровод перекрывали на две недели — чиновников из-за этого засыпали жалобами на пробки и давки в электричках.

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