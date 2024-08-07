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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 10:40

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

7 августа 2024, 09:01
Фото: 1MI
Уровень воды в реках всё ещё требует внимания, сообщает УГЗ Уфы.

В последние дни в Уфе наблюдается дождевой паводок, который стал темой обсуждения среди местных жителей. Несмотря на небольшие изменения уровня воды, городские службы продолжают внимательно следить за ситуацией и принимать меры для минимизации последствий.

По данным Управления гражданской защиты, уровень воды в реке Белой за сутки увеличился всего на 1 см и сейчас составляет 343 см. В то же время река Уфа показала обратную динамику: её уровень снизился на 5 см, достигнув отметки в 425 см. Эти цифры свидетельствуют о том, что критической ситуации пока не наблюдается.

Однако некоторые участки города остаются под контролем из-за переливов. Так, в Дёмском районе на дорогах к садам «Казарез» и «Альбатрос» сохраняется перелив длиной 252 метра с глубиной около 1,10 м. Для сравнения, несколько дней назад здесь вода достигала глубины 1 м при аналогичной протяженности затопленного участка.

Мониторинг паводковой обстановки продолжается круглосуточно. Специалисты Управления гражданской защиты находятся в полной готовности к любым изменениям погоды или уровня воды. Городские службы активно работают над устранением возможных последствий дождевого паводка и обеспечивают безопасность жителей.

— В случае ухудшения обстановки жители будут своевременно информированы о необходимых мерах предосторожности, — сообщают в ведомстве.
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