Потоп в Уфе — последние новости

По данным Управления гражданской защиты, уровень воды в реке Белой за сутки увеличился всего на 1 см и сейчас составляет 343 см. В то же время река Уфа показала обратную динамику: её уровень снизился на 5 см, достигнув отметки в 425 см. Эти цифры свидетельствуют о том, что критической ситуации пока не наблюдается.